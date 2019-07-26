Киевских госрегистраторов подозревают в махинациях на 30 млн гривен

Служба безопасности Украины подозревает группу государственных регистраторов в 20 случаях незаконной перерегистрации земельных участков на 30 млн гривен в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"Должностные лица столичного коммунального предприятия, осуществляющего регистрацию недвижимости, систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных. В частности, имея доступ к электронным реестрам Минюста Украины, злоумышленники без ведома граждан регистрировали их учредителями и руководителями субъектов хозяйствования, а также вносили фиктивные данные о договорах на аренду земельных участков", - говорится в нем.

С марта 2018 года правоохранители задокументировали более 20 фактов махинаций чиновников, сумма ориентировочных убытков превышает 30 млн гривен.

Вследствие этих неправомерных действий был незаконно перерегистрирован 121 участок земли, площадью по 2 гектара каждый.

Кроме того, установлено, что для функционирования преступной схемы было создано 10 обществ с ограниченной ответственностью.

В рамках открытого уголовного производства СБУ провели ряд обысков по месту регистрации коммунального предприятия и жительства фигурантов дела, изъяли претенциозные судебные документы, распорядительные документы Министерства юстиции, печати предприятия и другие доказательства, подтверждающие неправомерную деятельность группы.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

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Как сообщали Українські Новини, в январе Запорожская местная прокуратура №1 сообщила госрегистратору в Запорожье о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем ущерб на 2,4 млн гривен.

Ранее "Наші гроші" раскрыли масштабную коррупцию при регистрации недвижимости.

Тем временем регистрация Налоговой службы приостановлена госрегистратором.