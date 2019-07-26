подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
26 июля 2019, пятница, 19:17 128
Силовые структуры 2019-07-26T20:45:02+03:00
Українські Новини
Киевских госрегистраторов подозревают в махинациях на 30 млн гривен

Киевских госрегистраторов подозревают в махинациях на 30 млн гривен

Служба безопасности Украины подозревает группу государственных регистраторов в 20 случаях незаконной перерегистрации земельных участков на 30 млн гривен в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини.

"Должностные лица столичного коммунального предприятия, осуществляющего регистрацию недвижимости, систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных. В частности, имея доступ к электронным реестрам Минюста Украины, злоумышленники без ведома граждан регистрировали их учредителями и руководителями субъектов хозяйствования, а также вносили фиктивные данные о договорах на аренду земельных участков", - говорится в нем.

С марта 2018 года правоохранители задокументировали более 20 фактов махинаций чиновников, сумма ориентировочных убытков превышает 30 млн гривен.

Вследствие этих неправомерных действий был незаконно перерегистрирован 121 участок земли, площадью по 2 гектара каждый.

Кроме того, установлено, что для функционирования преступной схемы было создано 10 обществ с ограниченной ответственностью.

В рамках открытого уголовного производства СБУ провели ряд обысков по месту регистрации коммунального предприятия и жительства фигурантов дела, изъяли претенциозные судебные документы, распорядительные документы Министерства юстиции, печати предприятия и другие доказательства, подтверждающие неправомерную деятельность группы.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Как сообщали Українські Новини, в январе Запорожская местная прокуратура №1 сообщила госрегистратору в Запорожье о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем ущерб на 2,4 млн гривен.

Ранее "Наші гроші" раскрыли масштабную коррупцию при регистрации недвижимости.

Тем временем регистрация Налоговой службы приостановлена госрегистратором.

Больше новостей о: земельные участки Служба безопасности Украины Госрегистратор Земельные махинации

Архив
Новости
Волкер в зоне ООС. Фото: ООС/Facebook
Волкер с делегацией приехал в зону боевых действий на Донбассе 20:52
Уполномоченный по гендерным вопросам Запорожской области назвал женщин в коротких юбках проститутками 20:26
Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка 19:38
Киевских госрегистраторов подозревают в махинациях на 30 млн гривен 19:17
Божественная литургия. Фото: пресс-служба
"Интер" масштабно отметит День Крещения Руси в своем эфире 19:08
больше новостей
33-градусная жара перебросится из Европы в Украину: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий 10:18
Украина будет самой холодной страной Европы: синоптик рассказала о погоде в четверг 06:00 Карта
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко 09:58
Кандидат от "Слуги народа" обошел на округе главу облсовета и депутата Рады 10:58
больше новостей
Экс-Президент за полгода заработал более полмиллиарда, - декларация 11:06
Кличко заявил, что отказался от просьбы Богдана "согласовывать все действия с Вавришем и Ткаченко" 14:23
Один глава Коболев ежедневно обходится бюджету "Нефтегаза" как 1000 президентов Зеленских 07:40
Верующие из Польши, Беларуси и Украины вышли крестным ходом к Почаевской лавре, - УПЦ 12:01
Рутгер Хауэр. Фото: rutgerhauer/instagram
Ушел из жизни культовый актер Голливуда: самые известные фильмы Рутгера Хауэра 08:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok