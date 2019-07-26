підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
26 липня 2019, пʼятниця, 16:18 17
Економіка 2019-07-26T18:45:03+03:00
Українські Новини
За тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75

За тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75

Валюта, долари, євро. Фото: belprauda.org
Валюта, долари, євро. Фото: belprauda.org

З 19 по 26 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 48,93 коп. до 25,6738 UAH/USD, курс купівлі знизився на 49,00 коп. до 25,3579 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 72,27 коп. до 28,2036 UAH/EUR, курс продажу знизився на 74,99 коп. до 28,7089 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 26 липня 25,3579 25,6738 28,2036 28,7089 3,6400 4,1700
Порівняно з 19 липня -0,4900 -0,4893 -0,7227 -0,7499 -0,0300 -0,0500

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні долар опустився до найнижчої позначки з початку року.

Також з осені ситуація на валютному ринку може погіршитися: прогноз курсу гривні до кінця року.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро

Архів
Новини
Українські школярі вибороли медалі на міжнародному конкурсі 18:55
Співробітниця ДТЕК обійшла брата Медведчука в окрузі Луганщини 18:54
Спецпрокурор США шукав "зоряного свідка" для доказів проти Трампа, - Джон Соломон 18:38
Підробка виборчих документів: окружну комісію під Дніпром обшукує поліція 18:25
Укрзалізниця не переплачуватиме безпідставно за скріплення компанії-монополіста і не зупинить реконструкцію колій 18:11
більше новин
ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20
Кличко заявив, що подає до суду на телеканал "1+1" 13:28
Нікіта Макєєв. Скріншот відео facebook/Odi.vazon
Ветеран "Азова" розповів, навіщо напав на кортеж Порошенка 08:26
Україна виконає зобов'язання зі зниження викидів вугільної генерації навіть у разі зміщення строків виконання Національного плану, – еколог 10:37
На кортеж Порошенка напав ветеран "Азова", якому Зеленський надав громадянство, - ЗМІ 19:46
більше новин
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Один голова Коболєв щодня обходиться бюджету "Нафтогазу" як тисяча президентів Зеленських 07:40
Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна 17:17
Напад на кортеж Порошенко. Скріншот відео facebook/volodymyr.ariev
Невідомі напали на кортеж Порошенка 17:46
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok