За тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75

З 19 по 26 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 48,93 коп. до 25,6738 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 49,00 коп. до 25,3579 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 72,27 коп. до 28,2036 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 74,99 коп. до 28,7089 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nСередній курс на 26 липня\r\n25,3579\r\n25,6738\r\n28,2036\r\n28,7089\r\n3,6400\r\n4,1700\r\n\r\n\r\nПорівняно з 19 липня\r\n-0,4900\r\n-0,4893\r\n-0,7227\r\n-0,7499\r\n-0,0300\r\n-0,0500\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні долар опустився до найнижчої позначки з початку року.\r\nТакож з осені ситуація на валютному ринку може погіршитися: прогноз курсу гривні до кінця року.