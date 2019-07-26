За тиждень долар обвалився майже на 50 копійок, а євро - на 75

З 19 по 26 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 48,93 коп. до 25,6738 UAH/USD, курс купівлі знизився на 49,00 коп. до 25,3579 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 72,27 коп. до 28,2036 UAH/EUR, курс продажу знизився на 74,99 коп. до 28,7089 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 26 липня 25,3579 25,6738 28,2036 28,7089 3,6400 4,1700 Порівняно з 19 липня -0,4900 -0,4893 -0,7227 -0,7499 -0,0300 -0,0500

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні долар опустився до найнижчої позначки з початку року.

Також з осені ситуація на валютному ринку може погіршитися: прогноз курсу гривні до кінця року.