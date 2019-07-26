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26 июля 2019, пятница, 15:20 28
Кабмин 2019-07-26T15:20:18+03:00
Українські Новини
Гройсман не видит юридических оснований для досрочных местных выборов

Гройсман не видит юридических оснований для досрочных местных выборов

Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина
Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Владимир Гройсман не видит юридических оснований для проведения досрочных местных выборов.

Об этом он сказал в эфире радио "Новое время", передают Українськi Новини.

"Я считаю, что таких юридических оснований для проведения досрочных местных выборов нет, с одной стороны. С другой стороны, местные выборы нужно проводить после реформы децентрализации", - сказал он.

По его словам, 70% украинцев уже живут в объединенных территориальных общинах, однако реформа не завершена.

Как сообщали Українськi Новини, "Опора" заявила, что внеочередные местные выборы являются юридически необоснованными.

Ранее представитель Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе президента рассматривается возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

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