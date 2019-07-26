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26 липня 2019, пʼятниця, 15:20 12
Кабмін 2019-07-26T16:15:01+03:00
Українські Новини
Гройсман не бачить юридичних підстав для дострокових місцевих виборів

Гройсман не бачить юридичних підстав для дострокових місцевих виборів

Володимир Гройсман. Фото: прес-служба Кабміну
Володимир Гройсман. Фото: прес-служба Кабміну

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не бачить юридичних підстав для проведення дострокових місцевих виборів.

Про це він сказав в ефірі радіо "Новий час", передають Українські Новини.

"Я вважаю, що таких юридичних підстав для проведення дострокових місцевих виборів немає, з одного боку. З іншого боку, місцеві вибори потрібно проводити після реформи децентралізації", - сказав він.

За його словами, 70% українців вже живуть в об'єднаних територіальних громадах, однак реформа не завершена.

Як повідомляли Українські Новини, "Опора" заявила, що позачергові місцеві вибори є юридично необґрунтованими.

Раніше представник Президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Офісі президента розглядається можливість проведення дострокових виборів в органи місцевого самоврядування.

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