Гройсман не бачить юридичних підстав для дострокових місцевих виборів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не бачить юридичних підстав для проведення дострокових місцевих виборів.

Про це він сказав в ефірі радіо "Новий час", передають Українські Новини.

"Я вважаю, що таких юридичних підстав для проведення дострокових місцевих виборів немає, з одного боку. З іншого боку, місцеві вибори потрібно проводити після реформи децентралізації", - сказав він.

За його словами, 70% українців вже живуть в об'єднаних територіальних громадах, однак реформа не завершена.

Як повідомляли Українські Новини, "Опора" заявила, що позачергові місцеві вибори є юридично необґрунтованими.

Раніше представник Президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Офісі президента розглядається можливість проведення дострокових виборів в органи місцевого самоврядування.