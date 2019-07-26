Гройсман не бачить юридичних підстав для дострокових місцевих виборів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не бачить юридичних підстав для проведення дострокових місцевих виборів.\r\nПро це він сказав в ефірі радіо "Новий час", передають Українські Новини.\r\n"Я вважаю, що таких юридичних підстав для проведення дострокових місцевих виборів немає, з одного боку. З іншого боку, місцеві вибори потрібно проводити після реформи децентралізації", - сказав він.\r\nЗа його словами, 70% українців вже живуть в об'єднаних територіальних громадах, однак реформа не завершена.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Опора" заявила, що позачергові місцеві вибори є юридично необґрунтованими.\r\nРаніше представник Президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Офісі президента розглядається можливість проведення дострокових виборів в органи місцевого самоврядування.