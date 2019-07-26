Сьогодні долар опустився до найнижчої позначки з початку року

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-28 липня, на 2,90 коп. до 25,4873 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 липня, на 11,37 коп. до 25,5163 UAH\/USD.\r\nЗазначимо, що 26 липня був зафіксований мінімальний курс гривні з початку 2019 року - 25,4873 UAH\/USD, а максимальний курс гривні спостерігався 11 січня 2019 - 28,2701 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3184,3772\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2548,7337\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2577,9575\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n235,7817\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0355\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2832,9175\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.\r\nТим часом з осені ситуація на валютному ринку може погіршитися: прогноз курсу гривні до кінця року.