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26 липня 2019, пʼятниця, 13:32 33
Економіка 2019-07-26T16:00:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні долар опустився до найнижчої позначки з початку року

Сьогодні долар опустився до найнижчої позначки з початку року

Долар
Долар

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-28 липня, на 2,90 коп. до 25,4873 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 липня, на 11,37 коп. до 25,5163 UAH/USD.

Зазначимо, що 26 липня був зафіксований мінімальний курс гривні з початку 2019 року - 25,4873 UAH/USD, а максимальний курс гривні спостерігався 11 січня 2019 - 28,2701 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3184,3772
100 доларів США 2548,7337
100 швейцарських франків 2577,9575
1000 ієн 235,7817
10 російських рублів 4,0355
100 євро 2832,9175

Як повідомляли Українські Новини, курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.

Тим часом з осені ситуація на валютному ринку може погіршитися: прогноз курсу гривні до кінця року.

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