Сьогодні долар опустився до найнижчої позначки з початку року

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-28 липня, на 2,90 коп. до 25,4873 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 липня, на 11,37 коп. до 25,5163 UAH/USD.

Зазначимо, що 26 липня був зафіксований мінімальний курс гривні з початку 2019 року - 25,4873 UAH/USD, а максимальний курс гривні спостерігався 11 січня 2019 - 28,2701 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3184,3772 100 доларів США 2548,7337 100 швейцарських франків 2577,9575 1000 ієн 235,7817 10 російських рублів 4,0355 100 євро 2832,9175

Як повідомляли Українські Новини, курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав.

Тим часом з осені ситуація на валютному ринку може погіршитися: прогноз курсу гривні до кінця року.