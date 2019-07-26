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26 июля 2019, пятница, 13:06 80
Происшествия 2019-07-26T15:45:03+03:00
Українські Новини
В Черновицкой области упал дельтаплан

В Черновицкой области упал дельтаплан

Падение дельтаплана. Фото: ГосЧС
Падение дельтаплана. Фото: ГосЧС

В Черновицкой области утром 26 июля упал дельтаплан, в котором находились два человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"26 июля около 9:25 на приусадебный участок в селе Погореловка Заставновского района упал легкомоторный летательный аппарат - дельтаплан, в котором находилось два человека. Увидев это, местные жители сообщили о происшествии в соответствующие службы. На вызов прибыли врачи скорой медицинской помощи, работники местного отдела полиции и Службы спасения", - говорится в нем.

Отмечается, что двух мужчин, которые находились в дельтаплане, и из-за падения получили травмы, врачи немедленно госпитализировали в Заставненской центральной районной больницы.

Сейчас личности потерпевших и все обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.

Падение дельтаплана. Фото: ГосЧСПадение дельтаплана. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, 14 июля в Сумской области разбился вертолет, пилот погиб.

Кроме того, 29 мая в Ровенской области произошло падение военного вертолета Ми-8, в результате которого погиб весь экипаж. 

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