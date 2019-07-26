В Черновицкой области упал дельтаплан

В Черновицкой области утром 26 июля упал дельтаплан, в котором находились два человека.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.\r\n"26 июля около 9:25 на приусадебный участок в селе Погореловка Заставновского района упал легкомоторный летательный аппарат - дельтаплан, в котором находилось два человека. Увидев это, местные жители сообщили о происшествии в соответствующие службы. На вызов прибыли врачи скорой медицинской помощи, работники местного отдела полиции и Службы спасения", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что двух мужчин, которые находились в дельтаплане, и из-за падения получили травмы, врачи немедленно госпитализировали в Заставненской центральной районной больницы.\r\nСейчас личности потерпевших и все обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы.\r\nПадение дельтаплана. Фото: ГосЧС\r\nКак сообщали Українські Новини, 14 июля в Сумской области разбился вертолет, пилот погиб.\r\nКроме того, 29 мая в Ровенской области произошло падение военного вертолета Ми-8, в результате которого погиб весь экипаж.