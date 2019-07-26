У Чернівецькій області впав дельтаплан

У Чернівецькій області вранці 26 липня впав дельтаплан, в якому перебували дві людини.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.\r\n"26 липня близько 09:25 год. на присадибну ділянку в селі Погорілівка Заставнівського району впав легкомоторний літальний апарат – дельтаплан, в якому знаходилося двоє людей. Побачивши це, місцеві мешканці повідомили про подію відповідні служби. На виклик прибули лікарі швидкої медичної допомоги, працівники місцевого відділу поліції та Служби порятунку", - йдеться в ньому.\r\nЗазначається, що двох чоловіків, котрі перебували у дельтоплані, і через падіння зазнали травм, лікарі негайно госпіталізували до Заставнівської центральної районної лікарні.\r\nНаразі особи потерпілих та всі обставини з’ясовуються. На місці події працюють правоохоронні органи та відповідні служби.\r\nПадіння дельтаплану. Фото: Держнс\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 14 липня в Сумській області розбився вертоліт, пілот загинув.\r\nКрім того, 29 травня у Рівненській області сталося падіння військового вертольота Мі-8, внаслідок якого загинув весь екіпаж.