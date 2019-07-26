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26 липня 2019, пʼятниця, 13:06 16
Події 2019-07-26T16:15:03+03:00
Українські Новини
У Чернівецькій області впав дельтаплан

У Чернівецькій області впав дельтаплан

Падіння дельтаплану. Фото: Держнс
Падіння дельтаплану. Фото: Держнс

У Чернівецькій області вранці 26 липня впав дельтаплан, в якому перебували дві людини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"26 липня близько 09:25 год. на присадибну ділянку в селі Погорілівка Заставнівського району впав легкомоторний літальний апарат – дельтаплан, в якому знаходилося двоє людей. Побачивши це, місцеві мешканці повідомили про подію відповідні служби. На виклик прибули лікарі швидкої медичної допомоги, працівники місцевого відділу поліції та Служби порятунку", - йдеться в ньому.

Зазначається, що двох чоловіків, котрі перебували у дельтоплані, і через падіння зазнали травм, лікарі негайно госпіталізували до Заставнівської центральної районної лікарні.

Наразі особи потерпілих та всі обставини з’ясовуються. На місці події працюють правоохоронні органи та відповідні служби.

Падіння дельтаплану. Фото: ДержнсПадіння дельтаплану. Фото: Держнс

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня в Сумській області розбився вертоліт, пілот загинув.

Крім того, 29 травня у Рівненській області сталося падіння військового вертольота Мі-8, внаслідок якого загинув весь екіпаж.

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