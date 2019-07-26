В Азовском море корабли ФСБ освещают катера украинской морской охраны зеленым лучом

Корабли Федеральной службы безопасности России освещают катера морской охраны Государственной пограничной службы лучом зеленого цвета в Мариупольском районе Азовского моря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил (ООС), передают Українські Новини.

"В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21:00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают необычное явление. С направления, где распознан один из кораблей береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут", - говорится в нем.

Отмечается, что вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано, однако с учетом того, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, были приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала.

О данном факте сообщено территориальным подразделениям военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.

Как сообщали Українські Новини, блокировавший украинские корабли в Керченском проливе российский танкер задержали под Одессой.

Также было опубликовано видео задержания в Измаиле российского танкера, который блокировал украинские корабли.