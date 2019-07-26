В Азовському морі кораблі ФСБ висвітлюють катери української морської охорони зеленим променем

Кораблі Федеральної служби безпеки Росії висвітлюють катери морської охорони Державної прикордонної служби променем зеленого кольору у Маріупольському районі Азовського моря.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Операції об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"Протягом двох діб, приблизно в однакові часові періоди, після 21:00, в Маріупольському районі Азовського моря тактичні групи катерів Маріупольського загону морської охорони зі складу Об'єднаних сил спостерігають незвичайне явище. З напряму, де розпізнаний один з кораблів берегової охорони ФСБ РФ, який тримається на певній відстані, з настанням темряви, відбувається освітлення катерів морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривають по кілька хвилин", - йдеться в ньому.

Наголошується, що шкоди здоров'ю екіпажів та виходу з ладу технічних засобів після впливу променя не зафіксовано, проте з урахуванням того, що подібні явища мали місце на лінії розмежування на суші, були вжиті відповідні заходи щодо захисту життя та здоров'я персоналу.

Про даний факт повідомлено територіальним підрозділам військової прокуратури, Національної поліції і СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, російський танкер, що блокував українські кораблі в Керченській протоці, затримали під Одесою.

Також було опубліковано відео затримання в Ізмаїлі російського танкера, який блокував українські кораблі.