Екс-Президент за півроку заробив понад півмільярда, - декларація

Колишній Президент (2014-2019) Петро Порошенко, який проведе 25 депутатів до парламенту від "Європейської солідарності", задекларував понад півмільярда гривень доходів з початку 2019 року.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

У декларації перед звільненням з посади Президента Порошенко відобразив 122,6 млн гривень доходів за 1 січня - 20 травня.

З них 108,7 млн склали повернення Міністерством фінансів вартості та інвестиційний прибуток від придбання облігацій внутрішньої державної позики, 9,5 млн - процентний дохід від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку, 2,5 млн - повернення Центральною виборчою комісією грошової застави кандидата в Президенти і 1,8 млн - відшкодування моральної шкоди від британської телерадіокомпанії ВВС.

Після цього Порошенко кілька разів вносив до реєстру відомості про суттєві зміни в його майновому стані, задекларувавши ще 1,8 млн гривень відсотків у МІБ.

Крім цього, протягом 2019 він декларував отримання дивідендів від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал" на загальну суму 440 млн гривень.

Відповідно, сумарно задекларований ним дохід за січень - липень становить більш як 564 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 дохід Порошенка зріс у 100 разів.

Порошенко витрачає третину мільярда в рік на рекламу, комунальні послуги та інші витрати.

Зарплату Президента Порошенко віддавав своєму ж благодійному фонду.