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26 липня 2019, пʼятниця, 10:28 17
Економіка 2019-07-26T12:45:03+03:00
Українські Новини
НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на наступні 3 роки

НБУ поліпшив оцінку зростання економіки на наступні 3 роки

НБУ
НБУ

Національний банк зберіг прогноз інфляції на 2019-2021 роки і поліпшив оцінку зростання економіки.

Про це йдеться в щоквартальному інфляційному звіті НБУ за липень 2019, передають Українські Новини.

Як наголошується, інфляція знизиться до 6,3% на кінець поточного року, на початку 2020 року досягне цільового діапазону (5% ± 1 п. п.), а середньострокової цілі 5% - наприкінці 2020 року.

За цей період економіка буде зростати стійкими темпами на рівні 3-4%.

За прогнозом НБУ, уповільнення інфляції будуть сприяти досить жорсткі монетарні умови.

"Навіть за поступового зниження облікової ставки до рівня 8% в номінальному вираженні в 2021 році її реальне значення протягом усього періоду буде залишатися високим, враховуючи поліпшення інфляційних очікувань. Серед інших факторів, які зумовлять уповільнення інфляції, - зважена фіскальна політика, зниження темпів зростання заробітних плат, порівняно низькі ціни на енергоресурси на світових ринках, значна пропозиція продовольчих товарів", - йдеться в повідомленні.

Також, Національний банк підвищив прогноз темпів економічного зростання на 2019 рік (з 2,5% до 3%) і 2020 рік (з 2,9% до 3,2%).

У НБУ зазначають, це пов'язано зі стійким внутрішнім попитом, кращими умовами торгівлі, а також очікуваним збільшенням врожаю зернових.

Прискоренню економіки в 2020-2021 роках (до 3,2% і 3,7% відповідно) також буде сприяти пом'якшенню монетарної політики і пожвавленню економічної активності в світі.

Як повідомляли Українські Новини, з осені ситуація на валютному ринку може погіршитися, аналітики зробили прогноз курсу гривні до кінця 2019 року.

Тим часом в липні загальний держборг виріс майже на два мільярди гривень.

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