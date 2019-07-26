Курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 липня на 3,96 коп. до 25,6748 UAH/USD, курс купівлі - на 2,56 коп. до 25,3548 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,17% до 28,2091 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,95 коп. до 28,6936 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,3548 25,6748 28,2091 28,6936 3,65 4,19 Максимальний 25,4600 26,0000 28,4000 29,1000 4,00 5,00 Мінімальний 25,0000 25,5500 27,9500 28,4700 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, міжнародний валютний фонд (МВФ) і українські аналітики поліпшили прогноз курсу гривні до долара. Згідно з оновленим огляду організації World Economic Outlook, в 2019 році середній курс долара в Україні складе 28,68 грн (раніше – 28,7 грн/дол).

З осені ситуація на валютному ринку може погіршитися, економісти зробили прогноз курсу гривні до кінця року.

Тим часом загальний держборг у липні зріс майже на два мільярди гривень.