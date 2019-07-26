підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
26 липня 2019, пʼятниця, 10:05 26
Фінанси 2019-07-26T13:00:03+03:00
Українські Новини
Курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав

Курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 липня на 3,96 коп. до 25,6748 UAH/USD, курс купівлі - на 2,56 коп. до 25,3548 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 2,17% до 28,2091 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,95 коп. до 28,6936 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,3548 25,6748 28,2091 28,6936 3,65 4,19
Максимальний 25,4600 26,0000 28,4000 29,1000 4,00 5,00
Мінімальний 25,0000 25,5500 27,9500 28,4700 2,50 4,03

Як повідомляли Українські Новини, міжнародний валютний фонд (МВФ) і українські аналітики поліпшили прогноз курсу гривні до долара. Згідно з оновленим огляду організації World Economic Outlook, в 2019 році середній курс долара в Україні складе 28,68 грн (раніше – 28,7 грн/дол).

З осені ситуація на валютному ринку може погіршитися, економісти зробили прогноз курсу гривні до кінця року.

Тим часом загальний держборг у липні зріс майже на два мільярди гривень.

Більше новин про: Курс валют курс рубля курс долара обмін валют курс гривні курс долара до гривні курс гривні до долара обмінники

Архів
Новини
Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва 13:00
Кличко не хоче йти на допит в ГБР 12:54
Хто пройшов до Ради в Чернігівській області: повний список 12:45
Брати Клички будуть судитися з "1+1" 12:35
В Азовському морі кораблі ФСБ висвітлюють катери української морської охорони зеленим променем 12:25
більше новин
ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20
Україна виконає зобов'язання зі зниження викидів вугільної генерації навіть у разі зміщення строків виконання Національного плану, – еколог 10:37
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Якби був відкладений старт ринку, проблеми так і залишилися не виявленими, — фахівець Unicorn Systems UA про запуск ринку електроенергії 14:32
РНБО має терміново вирішити проблему відключення електроенергії в Луганській області – Всеукраїнська енергетична асамблея 11:32
більше новин
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Командувач Сил спецоперацій пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації 16:36
Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна 17:17
Один голова Коболєв щодня обходиться бюджету "Нафтогазу" як тисяча президентів Зеленських 07:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok