Курс євро і долара до гривні в обмінниках Києва впав

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 25 липня на 3,96 коп. до 25,6748 UAH\/USD, курс купівлі - на 2,56 коп. до 25,3548 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 2,17% до 28,2091 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 5,95 коп. до 28,6936 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,3548\r\n25,6748\r\n28,2091\r\n28,6936\r\n3,65\r\n4,19\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,4600\r\n26,0000\r\n28,4000\r\n29,1000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,0000\r\n25,5500\r\n27,9500\r\n28,4700\r\n2,50\r\n4,03\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, міжнародний валютний фонд (МВФ) і українські аналітики поліпшили прогноз курсу гривні до долара. Згідно з оновленим огляду організації World Economic Outlook, в 2019 році середній курс долара в Україні складе 28,68 грн (раніше – 28,7 грн\/дол).\r\nЗ осені ситуація на валютному ринку може погіршитися, економісти зробили прогноз курсу гривні до кінця року.\r\nТим часом загальний держборг у липні зріс майже на два мільярди гривень.