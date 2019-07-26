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26 липня 2019, пʼятниця, 09:33 15
Силові структури 2019-07-26T13:15:03+03:00
Українські Новини
Бойовики порушили перемир'я, один військовий поранений

Бойовики порушили перемир'я, один військовий поранений

Бойовики 1 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) 25 липня, 1 поранений військовослужбовець.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"25 липня Збройні Сили України дотримувалися встановленого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкрив вогонь по наших захисниках з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета", - сказано в ньому.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Причепиловки - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

З початку поточної доби обстріли позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як бойовики 75 разів порушили перемир'я за час збору урожаю, бойовики 1 разів порушили режим припинення вогню 23 липня, втрат серед українських військовослужбовців не було.

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