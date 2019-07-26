Бойовики порушили перемир'я, один військовий поранений

Бойовики 1 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) 25 липня, 1 поранений військовослужбовець.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"25 липня Збройні Сили України дотримувалися встановленого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації і її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкрив вогонь по наших захисниках з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета", - сказано в ньому.\r\nТак, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Причепиловки - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.\r\nВнаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.\r\nЗ початку поточної доби обстріли позиції Об'єднаних сил не зафіксовано.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після того, як бойовики 75 разів порушили перемир'я за час збору урожаю, бойовики 1 разів порушили режим припинення вогню 23 липня, втрат серед українських військовослужбовців не було.