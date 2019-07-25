"Киллер Бабченко" получил подозрение за избиение журналиста

Алексей Цымбалюк, праворадикал, исповедующий неонацисткие взгляды, также известный как "киллер Бабченко", который избил журналиста "Страны" Владислава Бовтрука, получил подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 345-1 УК Украины ("Угроза или насилие в отношении журналиста").

Об этом "Стране" сообщили в Нацполиции Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, что 2 июля на журналиста напал Алексей Цымбалюк - праворадикал, более известный как "киллер Бабченко" (он был агентом СБУ во время инсценировки убийства российского журналиста - Прим.Ред.).

"Мы провели все необходимые следственные действия и подготовили подозрение. Но прокуратура под разными предлогами тормозит его согласование", - рассказал источник издания.

Отмечается, что полиция готовится объявить подозрение Алексею Цымбалюку по статье 345-1 Криминального кодекса Украины. Первая часть этой статьи предусматривает максимальное наказание лишением свободы на срок до трех лет: "1. Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста, его близких родственников или членов семьи в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет".

Как сообщали Українські Новини, ранее журналист Вадим Комаров ушел из жизни после жестокого избиения в центре Черкасс.