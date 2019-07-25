Предприниматель Шевченко выиграл выборы у заммэра Запорожья

Предприниматель Евгений Шевченко, выдвиженец от партии "Слуга народа" выиграл у заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова ("Оппозиционный блок") на внеочередных выборах в Раду на округе №76 в Запорожской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Шевченко набрал 42,56%, или 33 305 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник Пустоваров набрал 14,5%, или 11 346 голосов.\r\nТретье место занял директор "Запорожского областного центра эколого-натуралистичного творчества ученической молодежи" выдвиженец партии "Оппозиционная платформа - За життя" Николай Яромщук - он набрал 8,72%, или 6 824 голосов.\r\nШевченко родился 4 мая 1972 года в городе Мелитополь, является предпринимателем и проживает в городе Запорожье.\r\nВ состав округа входят Вознесеновский и Хортицкий районы города Запорожье.\r\nКак сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.\r\nТем временем депутаты от "Слуги народа" хотят безотлагательно рассмотреть инициативы Зеленского.