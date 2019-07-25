Предприниматель Шевченко выиграл выборы у заммэра Запорожья

Предприниматель Евгений Шевченко, выдвиженец от партии "Слуга народа" выиграл у заместителя мэра Запорожья Анатолия Пустоварова ("Оппозиционный блок") на внеочередных выборах в Раду на округе №76 в Запорожской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Шевченко набрал 42,56%, или 33 305 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник Пустоваров набрал 14,5%, или 11 346 голосов.

Третье место занял директор "Запорожского областного центра эколого-натуралистичного творчества ученической молодежи" выдвиженец партии "Оппозиционная платформа - За життя" Николай Яромщук - он набрал 8,72%, или 6 824 голосов.

Шевченко родился 4 мая 1972 года в городе Мелитополь, является предпринимателем и проживает в городе Запорожье.

В состав округа входят Вознесеновский и Хортицкий районы города Запорожье.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

Тем временем депутаты от "Слуги народа" хотят безотлагательно рассмотреть инициативы Зеленского.