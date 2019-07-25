ДБР завершило допит Порошенка і направило ще одну повістку

Державне бюро розслідувань завершило допит колишнього Президента Петра Порошенка.\r\nПро це він сказав журналістам, передають Українські Новини.\r\nДопит завершився близько 17:00 і тривав 1,5 години.\r\n"Сьогодні ми надали пояснення, які були передані в письмовому вигляді", - зазначив екс-Президент.\r\nПорошенко надав пояснення щодо продажу заводу "Кузня на Рибальському".\r\nКрім того, за його словами, ДБР веде розслідування проти телеканалу "Прямий".\r\n"Це тиск на свободу слова", - заявив Порошенко.\r\nТакож екс-Президент звинуватив Держбюро в незаконній співпраці з колишнім заступником голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрієм Портновим.\r\n"Він (Портнов) на сьогодні виконує функції щось середнє між прес-агентом і куратором, який закидає відповідними заявами ДБР", - сказав Порошенко.\r\nВін заявив, що ДБР допускає витік матеріалів слідства, які передаються Портнову та представникам Росії.\r\n(Новина доповнена подробицями)\r\nПісля допиту Держбюро розслідувань знову вручило Порошенку повістку про виклик на черговий допит, повідомив директор ДБР Роман Труба в своєму Telegram-каналі.\r\n"Перший допит відбувся, на черзі - інші, повістку Петро Порошенко вже отримав", - написав Труба.\r\nВін не уточнив, на який день екс-президент викликаний на черговий допит.\r\nТруба привітав те, що Порошенко зміг з'явитися на допит в четвер.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань заявляло про намір силоміць доставити колишнього президента Петра Порошенка на допит в разі його неявки для проведення слідчих дій.