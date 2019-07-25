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25 липня 2019, четвер, 18:10 32
Судова влада 2019-07-25T19:30:02+03:00
Українські Новини
ДБР завершило допит Порошенка і направило ще одну повістку

ДБР завершило допит Порошенка і направило ще одну повістку

Петро Порошенко Фото: president.gоv.ua
Петро Порошенко Фото: president.gоv.ua

Державне бюро розслідувань завершило допит колишнього Президента Петра Порошенка.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

Допит завершився близько 17:00 і тривав 1,5 години.

"Сьогодні ми надали пояснення, які були передані в письмовому вигляді", - зазначив екс-Президент.

Порошенко надав пояснення щодо продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Крім того, за його словами, ДБР веде розслідування проти телеканалу "Прямий".

"Це тиск на свободу слова", - заявив Порошенко.

Також екс-Президент звинуватив Держбюро в незаконній співпраці з колишнім заступником голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрієм Портновим.

"Він (Портнов) на сьогодні виконує функції щось середнє між прес-агентом і куратором, який закидає відповідними заявами ДБР", - сказав Порошенко.

Він заявив, що ДБР допускає витік матеріалів слідства, які передаються Портнову та представникам Росії.

(Новина доповнена подробицями)

Після допиту Держбюро розслідувань знову вручило Порошенку повістку про виклик на черговий допит, повідомив директор ДБР Роман Труба в своєму Telegram-каналі.

"Перший допит відбувся, на черзі - інші, повістку Петро Порошенко вже отримав", - написав Труба.

Він не уточнив, на який день екс-президент викликаний на черговий допит.

Труба привітав те, що Порошенко зміг з'явитися на допит в четвер.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань заявляло про намір силоміць доставити колишнього президента Петра Порошенка на допит в разі його неявки для проведення слідчих дій.

Більше новин про: ПАТ "Кузня на Рибальському" виклик на допит ДБР Допит Петро Порошенко телеканал "Прямий"

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