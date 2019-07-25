Менеджер от "Слуги народа" выиграл выборы Рады у Илыка и Маткивского в округе №121 Львовской области

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", менеджер Орест Саламаха выиграл выборы в депутаты Рады у бывшего заместителя министра здравоохранения Романа Илыка (2016 по 26 июня 2019) и депутата Рады Богдана Маткивского (внефракционный), который выиграл выборы в Раду в 2014, в одномандатном избирательном округе №121 во Львовской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Саламаха набрал 19,76%, или 15 531 голос избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

28-летний Саламаха родился во Львове, он является заместителем директора по строительству (менеджер по поставкам) строительной компании "Буд Інвест Ком" (Сокольники, Львовская область), беспартийный, проживает в селе Сокольники во Львовской области.

Ближайший его соперник, кандидат от партии "Европейская солидарность", председатель правления Дрогобычского райпотребсоюза Михаил Задорожный набрал 15,98%, или 12 560 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец Илык - он набрал 9,72%, или 7 642 голоса.

Маткивский, выигравший выборы в Раду по этому округу в 2014 году как самовыдвиженец, в этот раз, баллотируясь от партии "Гражданская позиция", занял 5-е место, получив 7,89%, или 6 204 голоса.

Всего по округу №121 (Борислав, Дрогобыч, Трускавец, Дрогобычский район Львовской области) баллотировался 21 кандидат.

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