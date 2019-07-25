В Киеве разоблачили судью, адвокатов и нотариуса, пытавшихся завладеть недвижимостью в центре столицы

Сотрудники Государственного бюро расследований и Генеральной прокуратуры разоблачили аферистов из числа адвокатов, бывшего судьи и нотариуса, которые организовали преступную группу и проворачивали аферы с недвижимостью умерших киевлян.\r\nОб этом на своей странице в Facebook сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко, передают Українські Новини.\r\n"Это дело - яркий пример того, как благодаря эффективному сотрудничеству между правоохранительными органами удается не просто привлечь нарушителей закона к ответственности, но и восстановить справедливость для пострадавших", - написала она.\r\nПо ее словам, следователи ГБР и прокуроры ГПУ сработали оперативно и филигранно.\r\n"Аферу разоблачили до того, как злоумышленникам удалось довести ее до конца. Мы собрали доказательства, указывающие на причастность подозреваемых к трем эпизодам дела, задержанным сообщили о подозрении по статьям "мошенничество", "подделка документов, печатей, штампов и бланков". Материалы следствия передали на ознакомление стороне защиты", - отметила Варченко.\r\nВ ГБР не исключают, что подозреваемые будут затягивать ознакомление, пытаясь выиграть себе время.\r\n"Впрочем, между тем следствие успеет проанализировать ряд других документов, которым также будет дана оценка.И во всей этой истории главное другое - у пострадавших - настоящих наследников - есть все шансы вернуть себе недвижимость в гражданском порядке", - подытожила первый замдиректора ГБР.\r\nКак сообщают СМИ, о том, что квартирами их покойных родственников уже завладели мошенники, законные наследники даже не догадывались. Узнавали об этом, только когда приходили к нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела. И выясняли, что оно, оказывается, уже открыто, ведет его другой нотариус и фигурируют там совсем другие люди, фамилии которых настоящие родственники умерших владельцев квартир никогда не слышали. Шокированные такими известиями люди не знали, что делать. Приходили к нотариусу, открывшему наследственное дело. Тот деталей не раскрывал, а лишь разводил руками: дескать, не знаю. Но тут же предлагал воспользоваться услугами «грамотного адвоката, который поможет вернуть жилье».\r\nКак сообщали Українські Новини, ГБР задержало директора Национального природного парка в Ровенской области при получении взятки $5 тыс.\r\nГБР взяло на взятке в $110 тыс. за аренду земли главу райдминистрации под Ровно.\r\n