В Киеве разоблачили судью, адвокатов и нотариуса, пытавшихся завладеть недвижимостью в центре столицы

Сотрудники Государственного бюро расследований и Генеральной прокуратуры разоблачили аферистов из числа адвокатов, бывшего судьи и нотариуса, которые организовали преступную группу и проворачивали аферы с недвижимостью умерших киевлян.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко, передают Українські Новини.

"Это дело - яркий пример того, как благодаря эффективному сотрудничеству между правоохранительными органами удается не просто привлечь нарушителей закона к ответственности, но и восстановить справедливость для пострадавших", - написала она.

По ее словам, следователи ГБР и прокуроры ГПУ сработали оперативно и филигранно.

"Аферу разоблачили до того, как злоумышленникам удалось довести ее до конца. Мы собрали доказательства, указывающие на причастность подозреваемых к трем эпизодам дела, задержанным сообщили о подозрении по статьям "мошенничество", "подделка документов, печатей, штампов и бланков". Материалы следствия передали на ознакомление стороне защиты", - отметила Варченко.

В ГБР не исключают, что подозреваемые будут затягивать ознакомление, пытаясь выиграть себе время.

"Впрочем, между тем следствие успеет проанализировать ряд других документов, которым также будет дана оценка.

И во всей этой истории главное другое - у пострадавших - настоящих наследников - есть все шансы вернуть себе недвижимость в гражданском порядке", - подытожила первый замдиректора ГБР.

Как сообщают СМИ, о том, что квартирами их покойных родственников уже завладели мошенники, законные наследники даже не догадывались. Узнавали об этом, только когда приходили к нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела. И выясняли, что оно, оказывается, уже открыто, ведет его другой нотариус и фигурируют там совсем другие люди, фамилии которых настоящие родственники умерших владельцев квартир никогда не слышали. Шокированные такими известиями люди не знали, что делать. Приходили к нотариусу, открывшему наследственное дело. Тот деталей не раскрывал, а лишь разводил руками: дескать, не знаю. Но тут же предлагал воспользоваться услугами «грамотного адвоката, который поможет вернуть жилье».

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