Марсоліт Starhopper від SpaceX загорівся, коли його спробували запустити

у США через пожежі провалився експериментальний зліт космічного корабля SpaceX Starhopper. Про це повідомляє Space.com.

Під час випробувань корабель повинен був піднятися на 20 метрів, але під час експериментального старту загорівся. Інцидент стався на полігоні в Бока-Чіка-Біч у Техасі.

Зореліт відключився так і не відірвавшись від землі. Він випустив стовп полум'я і диму. Starhopper отримав незначні пошкодження. Корабель призначений для колонізації Марса.

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