Марсоліт Starhopper від SpaceX загорівся, коли його спробували запустити

у США через пожежі провалився експериментальний зліт космічного корабля SpaceX Starhopper. Про це повідомляє Space.com.\r\nПід час випробувань корабель повинен був піднятися на 20 метрів, але під час експериментального старту загорівся. Інцидент стався на полігоні в Бока-Чіка-Біч у Техасі.\r\nЗореліт відключився так і не відірвавшись від землі. Він випустив стовп полум'я і диму. Starhopper отримав незначні пошкодження. Корабель призначений для колонізації Марса.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Space X запустили ракету Falkon Heavy для підготовки польотів на Місяць і Марс.\r\nТакож на космодромі NASA відбувся запуск вантажного корабля.\r\nУкраїнський літак допоміг підготувати ракети Маска до запуску.