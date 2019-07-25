В понедельник, 22-го июля, под офисом компании по доставке еды Glovo митинговали курьеры. Сотрудников компании не устроила новая система начисления зарплаты, сообщает "Страна".

Как сообщили участники митинга, в компании подняли зарплаты курьерам, но вместе с этим, повысили число доставок для получения бонусов. Теперь, по словам митингующих, нужно доставлять более 100 заказов в неделю, чтобы получать достойную оплату.

По словам митингующих, курьеры не являются официальными сотрудниками компании, а числятся как пользователи приложения, поэтому вынуждены покрывать расходы на топливо и на обслуживание транспорта самостоятельно.

Руководство компании так и не вышло на связь ни с митингующими, ни с журналистами. Курьеры Glovo рассказали, что на требования протестующих в компании никак не отреагировали. Никто даже не знает номера телефона своего начальника – говорят, держат связь с компанией через мобильное приложение.

Позже руководство объявило, что 20 июля в компании Glovo ввели изменения по реструктуризации бонусной системы, однако работники самостоятельно выбирают, приемлемы те или иные условия, и могут отключиться от платформы в любой момент.

"Сейчас доход курьера формируется таким образом: начисляется базовый доход и бонусы. За каждый выполненный заказ курьер получает базовый доход. Бонусы начисляются за определенное количество выполненных заказов", - отметили в компании.

То есть теперь, чтобы получить бонусную часть оклада, курьерам нужно в неделю выполнить от 100 доставок. Для тех, кто использует Glovo не в качестве основной работы, это становится невыгодно.

Как расказали опрошенные курьеры, раньше через мобильное приложение Glovo они могли зарабатывать от 20 тысяч гривен в месяц, работая примерно 8 часов в день. Теперь, чтобы выйти на такую же сумму, им нужно развозить заказы по 12 часов в сутки.

Как сообщали Українські Новини, в Италии курьеры Glovo устроили протест из-за низкой зарплаты. Также в Киеве прошел Glovo - battle между курьерами службы доставки.