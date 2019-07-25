"Укртрансгаз" придбає у "Нафтогаза" 440 млн куб. м газу за 3 млрд гривень

Оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" має намір домовитися з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" про закупівлю 440 млн куб. м газу за 2,96 млрд гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Відповідно до тендерної документації, за договором "Нафтогаз" повинен буде поставити "Укртрансгазу" 440 млн куб. м газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб і власних потреб за 2,96 млрд гривень.

Термін надання товару - до 31 липня.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртрансгаз" домовився з "ЕРУ Трейдинг" про реструктуризацію заборгованості 1,47 млрд гривень.

В 2019 році в Україні стали видобувати більше газу.