"Укртрансгаз" придбає у "Нафтогаза" 440 млн куб. м газу за 3 млрд гривень

Оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" має намір домовитися з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" про закупівлю 440 млн куб. м газу за 2,96 млрд гривень.\r\nПро це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.\r\nВідповідно до тендерної документації, за договором "Нафтогаз" повинен буде поставити "Укртрансгазу" 440 млн куб. м газу для забезпечення виробничо-технологічних потреб і власних потреб за 2,96 млрд гривень.\r\nТермін надання товару - до 31 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Укртрансгаз" домовився з "ЕРУ Трейдинг" про реструктуризацію заборгованості 1,47 млрд гривень.\r\nВ 2019 році в Україні стали видобувати більше газу.