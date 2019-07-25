Кредитні ризики збільшилися і продовжать рости, - банки

Банки, які продовжують зачиняти відділення, констатують зростання кредитних ризиків і очікують збільшення попиту на кредити населенню і малих і середніх підприємств (МСП).

Про це свідчать результати нового опитування про умови банківського кредитування, оприлюдненого Національним банком, передають Українські Новини.

Вказується, що фінустанови зберігають оптимістичні очікування щодо припливу депозитів і приросту портфеля кредитів населенню і бізнесу.

Водночас банки констатують зростання ризиків, особливо кредитного, який збільшився в 2-му й очікувано зросте в 3-му кварталі.

74% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних кредитів, а 70% - роздрібних.

Деякі великі банки очікують несуттєвого погіршення якості кредитного портфеля фізосіб, одночасно всі респонденти вважають, що якість кредитів бізнесу не зміниться.

Банки передбачають, що в липні-вересні попит на кредити зросте, зокрема від малих і середніх підприємств і від населення в споживчому сегменті.

На думку опитаних, як і в попередні квартали, найпопулярнішими будуть короткострокові позики і кредити в гривні.

Респонденти вважають, що в 3-му кварталі стандарти кредитування для бізнесу і населення не зміняться, хоча 19% опитаних фінустанов очікують посилення вимог до кредитів у валюті, а 16% - до довгострокових позикам бізнесу.

На думку банків, кредитні стандарти можуть трохи знизитися в сегменті кредитів МСП, короткострокових і гривневих позик.

У квітні-червні виправдалися очікування щодо зростання попиту на кредити МСП, гривневі та короткострокові позики.

Зазначається, що така динаміка обумовлена ​​потребами бізнесу в оборотному капіталі, засобах для інвестицій і необхідністю великих компаній реструктуризувати борги.

У попередньому кварталі стандарти кредитування для корпоративних позичальників майже не змінилися, хоча кожен п'ятий банк повідомив, що до МСП вимоги несуттєво пом'якшилися через посилення конкуренції за якісного позичальника.

У 2-му кварталі зріс і попит населення на споживчі кредити.

Про це заявили переважно банки з великими портфелями кредитів фізичним особам.

Цьому сприяло поліпшення споживчих настроїв і зростання витрат на товари тривалого користування.

Повідомляється, що стандарти кредитування домогосподарств у минулому кварталі не змінилися.

Тільки 15% опитаних звітували про ослаблення внутрішніх нормативів і критеріїв відбору позичальників у споживчому сегменті через посилення конкуренції з іншими банками, позитивних очікувань економічного зростання і підвищення платоспроможності споживачів.

Також вказується, що банки поліпшили свою оцінку боргового навантаження на позичальників.

Частка респондентів, які вважають боргове навантаження в корпоративному секторі високим, знизилася з 27% в 1-му кварталі до 18% у 2-му кварталі.

У свою чергу, боргове навантаження на МСП вважали низьким або середнім 92% опитаних: баланс відповідей був рекордно низьким за весь період спостережень.

Оцінка закредитованості домогосподарств продовжує знижуватися: 88% респондентів оцінили її рівень як низький або середній.

За оцінками банків, в минулому кварталі підвищилися всі ризики, крім валютного, який залишається низьким три квартали поспіль.

Найпомітнішим стало збільшення кредитного ризику (40% опитаних), хоча в 1-му кварталі банки очікували його значного зниження.

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, а Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.

Тим часом НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими.