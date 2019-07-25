Кредитні ризики збільшилися і продовжать рости, - банки

Банки, які продовжують зачиняти відділення, констатують зростання кредитних ризиків і очікують збільшення попиту на кредити населенню і малих і середніх підприємств (МСП).\r\nПро це свідчать результати нового опитування про умови банківського кредитування, оприлюдненого Національним банком, передають Українські Новини.\r\nВказується, що фінустанови зберігають оптимістичні очікування щодо припливу депозитів і приросту портфеля кредитів населенню і бізнесу.\r\nВодночас банки констатують зростання ризиків, особливо кредитного, який збільшився в 2-му й очікувано зросте в 3-му кварталі.\r\n74% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних кредитів, а 70% - роздрібних.\r\nДеякі великі банки очікують несуттєвого погіршення якості кредитного портфеля фізосіб, одночасно всі респонденти вважають, що якість кредитів бізнесу не зміниться.\r\nБанки передбачають, що в липні-вересні попит на кредити зросте, зокрема від малих і середніх підприємств і від населення в споживчому сегменті.\r\nНа думку опитаних, як і в попередні квартали, найпопулярнішими будуть короткострокові позики і кредити в гривні.\r\nРеспонденти вважають, що в 3-му кварталі стандарти кредитування для бізнесу і населення не зміняться, хоча 19% опитаних фінустанов очікують посилення вимог до кредитів у валюті, а 16% - до довгострокових позикам бізнесу.\r\nНа думку банків, кредитні стандарти можуть трохи знизитися в сегменті кредитів МСП, короткострокових і гривневих позик.\r\nУ квітні-червні виправдалися очікування щодо зростання попиту на кредити МСП, гривневі та короткострокові позики.\r\nЗазначається, що така динаміка обумовлена потребами бізнесу в оборотному капіталі, засобах для інвестицій і необхідністю великих компаній реструктуризувати борги.\r\nУ попередньому кварталі стандарти кредитування для корпоративних позичальників майже не змінилися, хоча кожен п'ятий банк повідомив, що до МСП вимоги несуттєво пом'якшилися через посилення конкуренції за якісного позичальника.\r\nУ 2-му кварталі зріс і попит населення на споживчі кредити.\r\nПро це заявили переважно банки з великими портфелями кредитів фізичним особам.\r\nЦьому сприяло поліпшення споживчих настроїв і зростання витрат на товари тривалого користування.\r\nПовідомляється, що стандарти кредитування домогосподарств у минулому кварталі не змінилися.\r\nТільки 15% опитаних звітували про ослаблення внутрішніх нормативів і критеріїв відбору позичальників у споживчому сегменті через посилення конкуренції з іншими банками, позитивних очікувань економічного зростання і підвищення платоспроможності споживачів.\r\nТакож вказується, що банки поліпшили свою оцінку боргового навантаження на позичальників.\r\nЧастка респондентів, які вважають боргове навантаження в корпоративному секторі високим, знизилася з 27% в 1-му кварталі до 18% у 2-му кварталі.\r\nУ свою чергу, боргове навантаження на МСП вважали низьким або середнім 92% опитаних: баланс відповідей був рекордно низьким за весь період спостережень.\r\nОцінка закредитованості домогосподарств продовжує знижуватися: 88% респондентів оцінили її рівень як низький або середній.\r\nЗа оцінками банків, в минулому кварталі підвищилися всі ризики, крім валютного, який залишається низьким три квартали поспіль.\r\nНайпомітнішим стало збільшення кредитного ризику (40% опитаних), хоча в 1-му кварталі банки очікували його значного зниження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%, а Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.\r\nТим часом НБУ назвав 14 банків, які є системно важливими.