подписаться на рассылку
25.4 25.8
28.2 28.85
˟
25 июля 2019, четверг, 11:45 165
Судебная власть 2019-07-25T13:45:02+03:00
Українські Новини
Отдельным судам и судьям удалось выстоять в судебной реформе Порошенко, - судьи Антикоррупционного суда Михайл

Отдельным судам и судьям удалось выстоять в судебной реформе Порошенко, - судьи Антикоррупционного суда Михайленко и Кравчук

Судьи Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко и Алексей Кравчук считают, что значительная часть судей и судов смогли продемонстрировать свою принципиальность и независимость в ходе проведения судебной реформы бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом они сказали в комментарии Українським Новинам.

"Мое мнение таково: принципиальные суды есть, и нельзя всех грести под одну гребенку, исходя из каких-то недоказанных фактов. Проблема судебной системы, на мой взгляд, не в том, что она коррумпирована, а в том, что существует дефицит судей. В силу того, что очень мало судей - очень долго рассматриваются дела. У нас есть суды, в которых в принципе нет судей. Более того, последние витки судебной реформы связаны с добором на должности судей первой инстанции. Считаю это хорошим шагом, потому что среди кандидатов - молодые и мотивированные люди, которые сейчас выходят на квалификационный экзамен. Этот шаг себя оправдает, если его довести до ума", - сказала Михайленко.

Она подчеркнула, что в своей адвокатской практике не сталкивалась с зависимыми и непринципиальными судьями.

Касательно резонансных решений Окружного административного суда Киева, Михайленко отметила, что комментировать их пока не может, так как изначально необходимо разобраться в нюансах, и только после этого давать оценку.

Ее коллега, судья ВАСК Алексей Кравчук, считает, что значительная часть судей принципиальны и независимы.

"Мне кажется, что значительное количество судей сумели (сохранить свою принципиальность и независимость в ходе судебной реформы предыдущей власти, - ред.)", - уверен Кравчук.

Как сообщали Українські Новини, конституционалист Всеволод Речицкий считает, что в Украине есть судьи, которые показали свою принципиальность в ходе судебной реформы бывшего президента Петра Порошенко.

Доктор юридических наук Николай Козюбра уверен, что в судах есть судьи, которые показали свою принципиальность в ходе судебной реформы бывшего президента Петра Порошенко.

Больше новостей о: Судебная реформа независимость судей Михайленко Алексей Кравчук

Архив
Новости
Депутата от БПП Демчака и экс-депутата от ПР Калетника в Винницкой области обошла "Батькивщина" 13:51
Глава Федерации футбола области Пасечный от "Слуги народа" выиграл выборы в парламент у депутата Рады Козыря 13:50
Дождь, гроза и похолодание до +7: перед выходными погода в Украине изменится 13:47 Карта
В Днепропетровской области 16 мандатов забрала "Слуга народа" 13:35 Список
Во Львовской области депутат Рады Кит выиграл выборы у "Свободы" и "Слуги народа" 13:27
больше новостей
ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 20:16 Обновляется
Украина будет самой холодной страной Европы: синоптик рассказала о погоде в четверг 06:00 Карта
Ирина Фарион. Фото: facebook.com/IrynaFarion
Известные своей ненавистью к русскому языку Фарион и Ницой показали смешные результаты в округах Львовской области 09:12
Жена Климкина готовила для Зеленского Саммит Украина-ЕС 06:16 Документ
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
больше новостей
Портнов опубликовал видео как Вакарчук в 2015 веселил в Монако московских гостей 13:59 Видео
Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска 16:09
В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ 08:00
Полиция должна допросить Трубу по делам, в которых он фигурирует, - глава Совета общественного контроля при ГБР Болдин 13:38
В Украине начали продавать бюсты Зеленского 09:19 Фото
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok