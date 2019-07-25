Отдельным судам и судьям удалось выстоять в судебной реформе Порошенко, - судьи Антикоррупционного суда Михайленко и Кравчук

Судьи Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко и Алексей Кравчук считают, что значительная часть судей и судов смогли продемонстрировать свою принципиальность и независимость в ходе проведения судебной реформы бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом они сказали в комментарии Українським Новинам.

"Мое мнение таково: принципиальные суды есть, и нельзя всех грести под одну гребенку, исходя из каких-то недоказанных фактов. Проблема судебной системы, на мой взгляд, не в том, что она коррумпирована, а в том, что существует дефицит судей. В силу того, что очень мало судей - очень долго рассматриваются дела. У нас есть суды, в которых в принципе нет судей. Более того, последние витки судебной реформы связаны с добором на должности судей первой инстанции. Считаю это хорошим шагом, потому что среди кандидатов - молодые и мотивированные люди, которые сейчас выходят на квалификационный экзамен. Этот шаг себя оправдает, если его довести до ума", - сказала Михайленко.

Она подчеркнула, что в своей адвокатской практике не сталкивалась с зависимыми и непринципиальными судьями.

Касательно резонансных решений Окружного административного суда Киева, Михайленко отметила, что комментировать их пока не может, так как изначально необходимо разобраться в нюансах, и только после этого давать оценку.

Ее коллега, судья ВАСК Алексей Кравчук, считает, что значительная часть судей принципиальны и независимы.

"Мне кажется, что значительное количество судей сумели (сохранить свою принципиальность и независимость в ходе судебной реформы предыдущей власти, - ред.)", - уверен Кравчук.

Как сообщали Українські Новини, конституционалист Всеволод Речицкий считает, что в Украине есть судьи, которые показали свою принципиальность в ходе судебной реформы бывшего президента Петра Порошенко.

Доктор юридических наук Николай Козюбра уверен, что в судах есть судьи, которые показали свою принципиальность в ходе судебной реформы бывшего президента Петра Порошенко.