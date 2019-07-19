Лишь некоторые судьи демонстрировали принципиальность в ходе судебной реформы Порошенко, - Козюбра

Заведующий кафедрой общетеоретических и государственно-правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", судья Конституционного Суда в отставке, доктор юридических наук Николай Козюбра уверен, что в судах есть судьи, которые показали свою принципиальность в ходе судебной реформы бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Если говорить о принципиальности судов в ходе реформы, то я не могу назвать конкретный суд в целом, но отдельных судей я действительно знаю. Они, на мой взгляд, не задействованы в коррупционных схемах и в целом принимают правовые решения. Другое дело, сколько таких судей. Очевидно, не так много, но они все же есть. Это судьи всех инстанций, и низших и высших. Принятые ими решения свидетельствуют, что они действительно стоят на страже прав человека", - сказал он.

Козюбра отметил, что в ходе реформы не все процессы были реализованы, но все-таки удалось в значительной мере обновить Верховный суд.

"Я хорошо знаю ученых, которые пополнили Верховный суд и на них можно рассчитывать, как на профессиональных квалифицированных юристов. Как оно сложиться, посмотрим, потому что в целом судебная система осталась нереформированной. Местные суды реформа практически не затронула. Это же касается и апелляционных. Безусловно, реформа должна продолжаться", - резюмировал эксперт.

Как сообщали Українські Новини, Всеволод Речицкий заявил, что есть суды и судьи, которые выстояли в судебной реформе Порошенко.

Тем временем юристы-эксперты считают, что Окружной админсуд Киева в ходе судебной реформы Порошенко продемонстрировал принципиальность и независимость от власти, принимая свои решения.

Владимир Пилипенко считает, что Окружной админсуд Киева не был подконтрольным власти Порошенко и принимал решения, которые были ей невыгодны.

60% населения негативно оценивает судебную реформу Порошенко.