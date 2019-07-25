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25 июля 2019, четверг, 10:58 9700
Выборы 2019-07-25T13:45:03+03:00
Українські Новини
Кандидат от "Слуги народа" обошел на округе главу облсовета и депутата Рады

Кандидат от "Слуги народа" обошел на округе главу облсовета и депутата Рады

Фото: prm.ua
Фото: prm.ua

Кандидат от партии "Слуга народа", адвокат Алексей Кучер выиграл у самовыдвиженца депутата Верховной Рады Анатолия Гиршфельда (группа "Воля народа") выборы в парламент в одномандатном избирательном округе №179 (Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовский, Сахновщинский районы) в Харьковской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Кучер набрал 50,61%, или 37 127 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Его ближайший соперник, выдвиженец от партии "Оппозиционный блок", председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов набрал 11,26%, или 12 654 голоса.

На третьем месте самовыдвиженец, депутат Рады Гиршфельд - он набрал 16,20%, или 8 265 голосов.

34-летний Кучер родился в Новорайске Херсконской области, адвокат.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

Безработная от "Слуги народа" победила депутата от "Народного фронта" в житомирском округе.

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