Кандидат от "Слуги народа" обошел на округе главу облсовета и депутата Рады

Кандидат от партии "Слуга народа", адвокат Алексей Кучер выиграл у самовыдвиженца депутата Верховной Рады Анатолия Гиршфельда (группа "Воля народа") выборы в парламент в одномандатном избирательном округе №179 (Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовский, Сахновщинский районы) в Харьковской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Кучер набрал 50,61%, или 37 127 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Его ближайший соперник, выдвиженец от партии "Оппозиционный блок", председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов набрал 11,26%, или 12 654 голоса.

На третьем месте самовыдвиженец, депутат Рады Гиршфельд - он набрал 16,20%, или 8 265 голосов.

34-летний Кучер родился в Новорайске Херсконской области, адвокат.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.

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