Кандидат от "Слуги народа" обошел на округе главу облсовета и депутата Рады

Кандидат от партии "Слуга народа", адвокат Алексей Кучер выиграл у самовыдвиженца депутата Верховной Рады Анатолия Гиршфельда (группа "Воля народа") выборы в парламент в одномандатном избирательном округе №179 (Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовский, Сахновщинский районы) в Харьковской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Кучер набрал 50,61%, или 37 127 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nЕго ближайший соперник, выдвиженец от партии "Оппозиционный блок", председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов набрал 11,26%, или 12 654 голоса.\r\nНа третьем месте самовыдвиженец, депутат Рады Гиршфельд - он набрал 16,20%, или 8 265 голосов.\r\n34-летний Кучер родился в Новорайске Херсконской области, адвокат.\r\nКак сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли 21 июля.\r\nБезработная от "Слуги народа" победила депутата от "Народного фронта" в житомирском округе.\r\nВ Виннице юрист от "Слуги народа" победил вице-премьера, депутата от БПП и певицу Приходько.