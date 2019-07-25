Оптовый торговец от "Батькивщини" выиграл выборы в Донецкой области

Выдвиженец партии "Батьківщина", директор частного предприятия по оптовой торговле "Алькон" Евгений Яковенко выиграл выборы в парламент по одномандатному округу №52 (Дебальцево, Торецк, Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района) в Донецкой области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Яковенко набрал 28,96%, или 7 644 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, выдвиженец от партии "Оппозиционная платформа - За життя", физлицо-предприниматель Олег Погодин набрал 26%, или 6 863 голоса.\r\nТретье место занял самовыдвиженец, председатель правления Торецкого хлебокомбината Игорь Рыбак, набрав 7,85%, или 2 074 голоса.\r\n54-летний Яковенко родился в Оше (Киргизстан) и проживает в селе Новгородское Донецкой области, является директором ЧП "Торгово-промышленная компания "Алькон".\r\nСогласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, компания была зарегистрирована в 2001 году, уставной фонд составляет 300 гривен.\r\nВсего по округу №52 баллотировалось 17 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, депутаты Рады Юрчишин и Кучер выиграли выборы у кандидатов от "Слуги народа" и переизбрались по округам.\r\nДиректор стройпредприятия от "Слуги народа" выиграл выборы в Харьковской области.