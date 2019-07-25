Оптовый торговец от "Батькивщини" выиграл выборы в Донецкой области

Выдвиженец партии "Батьківщина", директор частного предприятия по оптовой торговле "Алькон" Евгений Яковенко выиграл выборы в парламент по одномандатному округу №52 (Дебальцево, Торецк, Калининский район города Горловки, часть Бахмутского района) в Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Яковенко набрал 28,96%, или 7 644 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, выдвиженец от партии "Оппозиционная платформа - За життя", физлицо-предприниматель Олег Погодин набрал 26%, или 6 863 голоса.

Третье место занял самовыдвиженец, председатель правления Торецкого хлебокомбината Игорь Рыбак, набрав 7,85%, или 2 074 голоса.

54-летний Яковенко родился в Оше (Киргизстан) и проживает в селе Новгородское Донецкой области, является директором ЧП "Торгово-промышленная компания "Алькон".

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, компания была зарегистрирована в 2001 году, уставной фонд составляет 300 гривен.

Всего по округу №52 баллотировалось 17 кандидатов.

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