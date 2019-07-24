Зеленский принял верительные грамоты от послов 5 стран

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Южной Кореи, ЮАР, Финляндии, Словении и Германии.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nВо время беседы с Послом Республики Корея в Украине Квон Ки Чангом Зеленский обсудил перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Украины с Южной Кореей.\r\nКроме того, они обсудили вопрос введения безвизового режима для граждан Украины.\r\nЗеленский также пригласил Президента Кореи Мун Чжэ Ина посетить Украину.\r\nВо время разговора с послом ЮАР в Украине Андре Йоханнесом Гроеневальдом Президент отметил важность интенсификации политического диалога.\r\nЗеленский отметил, что Украина рассматривает ЮАР как перспективного партнера в Африке и настроена на углубление взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.\r\nПрезидент также передал приглашение Президенту ЮАР Матамели Сирилу Рамафоси посетить Украину.\r\nПосла Финляндии Пяйви Марит Лайне Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за гуманитарную и экспертную помощь, которую Хельсинки предоставляет Украине.\r\nВ разговоре с послом Словении Томажем Менцином Президент поблагодарил Словению за последовательную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за помощь в реабилитации более 400 украинских детей, родители которых погибли на Донбассе.\r\nОбщаясь с послом Германии Анкой Фельдгузен, глава государства поблагодарил немецкую сторону за существенную финансово-техническую помощь Украине.\r\nГлавное внимание во время встречи политики сосредоточили на обсуждении ситуации безопасности на Донбассе.\r\nТакже была подчеркнута важность продолжения международного давления на Россию.\r\nЗеленский выразил надежду на сохранение традиционно активного политического диалога на высшем уровне в будущем.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил посла в США Чалого.\r\nРанее Офис Президента заявил, что Зеленский намерен уволить 12 послов.