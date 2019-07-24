Зеленский принял верительные грамоты от послов 5 стран

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от послов Южной Кореи, ЮАР, Финляндии, Словении и Германии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Во время беседы с Послом Республики Корея в Украине Квон Ки Чангом Зеленский обсудил перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Украины с Южной Кореей.

Кроме того, они обсудили вопрос введения безвизового режима для граждан Украины.

Зеленский также пригласил Президента Кореи Мун Чжэ Ина посетить Украину.

Во время разговора с послом ЮАР в Украине Андре Йоханнесом Гроеневальдом Президент отметил важность интенсификации политического диалога.

Зеленский отметил, что Украина рассматривает ЮАР как перспективного партнера в Африке и настроена на углубление взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

Президент также передал приглашение Президенту ЮАР Матамели Сирилу Рамафоси посетить Украину.

Посла Финляндии Пяйви Марит Лайне Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за гуманитарную и экспертную помощь, которую Хельсинки предоставляет Украине.

В разговоре с послом Словении Томажем Менцином Президент поблагодарил Словению за последовательную политическую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за помощь в реабилитации более 400 украинских детей, родители которых погибли на Донбассе.

Общаясь с послом Германии Анкой Фельдгузен, глава государства поблагодарил немецкую сторону за существенную финансово-техническую помощь Украине.

Главное внимание во время встречи политики сосредоточили на обсуждении ситуации безопасности на Донбассе.

Также была подчеркнута важность продолжения международного давления на Россию.

Зеленский выразил надежду на сохранение традиционно активного политического диалога на высшем уровне в будущем.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил посла в США Чалого.

Ранее Офис Президента заявил, что Зеленский намерен уволить 12 послов.