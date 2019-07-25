Больницы первой помощи получат миллиард гривен из бюджета на оплату медуслуг

Кабинет Министров перераспределил 1 млрд гривен бюджетных средств на оплату медицинских услуг в медицинских учреждениях первичной медицинской помощи после того, как 200 "скорых", которые подарил Зеленский детским больницам , оплатил Ахметов

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров Украины перераспределил 1 млрд гривен на оплату услуг в медучреждениях, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 24 июля 2019", - говорится в нем.

Согласно сообщению, уже более 28 млн украинцев избрали своих семейных врачей, терапевтов или педиатров.

Из-за очень высокой динамики заключения деклараций возникла потребность в дополнительном финансировании на гарантированную оплату услуг первичной медицинской помощи Национальной службой здоровья.

Все коммунальные учреждения первичной помощи перешли на финансирование по принципу "Деньги следуют за пациентом" - теперь они получают средства за услуги, которые предоставляют пациентам.

Доход зависит от объема работы.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) с начала года выплатила заведениям первичной помощи более 9,6 млрд гривен по договору.

Минздрав не сообщает, из каких программ взяты средства, принятое постановление пока не обнародовано.

Раньше Українськi Новини писали, какие медицинские услуги бесплатны.

Также больницы бесплатно получат 14 тыс. единиц медоборудования на 68,8 млн гривен.

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