Больницы первой помощи получат миллиард гривен из бюджета на оплату медуслуг

Кабинет Министров перераспределил 1 млрд гривен бюджетных средств на оплату медицинских услуг в медицинских учреждениях первичной медицинской помощи после того, как 200 "скорых", которые подарил Зеленский детским больницам, оплатил Ахметов.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.\r\n"Кабинет Министров Украины перераспределил 1 млрд гривен на оплату услуг в медучреждениях, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 24 июля 2019", - говорится в нем.\r\nСогласно сообщению, уже более 28 млн украинцев избрали своих семейных врачей, терапевтов или педиатров.\r\nИз-за очень высокой динамики заключения деклараций возникла потребность в дополнительном финансировании на гарантированную оплату услуг первичной медицинской помощи Национальной службой здоровья.\r\nВсе коммунальные учреждения первичной помощи перешли на финансирование по принципу "Деньги следуют за пациентом" - теперь они получают средства за услуги, которые предоставляют пациентам.\r\nДоход зависит от объема работы.\r\nНациональная служба здоровья Украины (НСЗУ) с начала года выплатила заведениям первичной помощи более 9,6 млрд гривен по договору.\r\nМинздрав не сообщает, из каких программ взяты средства, принятое постановление пока не обнародовано.\r\nРаньше Українськi Новини писали, какие медицинские услуги бесплатны.\r\nТакже больницы бесплатно получат 14 тыс. единиц медоборудования на 68,8 млн гривен.\r\nТем временем Супрун рассказала, что изменится в поликлиниках.