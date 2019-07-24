Ассоциация газового рынка призывает НКРЭКУ установить экономически обоснованные тарифы для операторов газового рынка

Ассоциация газового рынка призывает Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установить экономически обоснованные тарифы для всех операторов газового рынка.

Об этом говорится в заявлении ассоциации, передают Українськi Новини.

"Ассоциация газового рынка разделяет обеспокоенность Европейской Федерации Энерготрейдеров (EFET) и призывает НКРЭКУ обеспечить финансовую стабилизацию ситуации в газотранспортном секторе экономики Украины. В публичном пространстве было обнародовано письмо EFET, адресованное украинской власти, в котором EFET призывает безотлагательно обеспечить финансовую стабилизацию ситуации в газотранспортном секторе экономики Украины. В частности, создать возможность для своевременных и полных взаиморасчетов операторов ГТС и ГРС с другими участниками рынка", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что деятельность газотранспортных компаний регулируется НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы, они должны быть экономически обоснованными и обеспечивать операторам ГРС и ГТС возмещение их обоснованных затрат.

"Однако НКРЭКУ уклоняется от выполнения своих прямых обязанностей. Именно такая бездеятельность регулятора создала беспрецедентный в истории отрасли кризис и сформировала цепочку многомиллиардных долгов. Так, в тарифах операторов ГРС цена природного газа для нужд ВТВ зафиксирована на уровне, вдвое ниже рыночных. В тарифах оператора ГТС заложена цена на закупку технологического газа, которая в 1,5 раза ниже рыночной. Из-за таких диспропорций регулирования операторы ГТС и ГРС несут миллиардные убытки и не в состоянии рассчитываться вовремя с поставщиками газа, о чем говорится в указанном письме EFET", - отмечается в заявлении.

При этом НКРЭКУ, согласно заявлению, безотлагательно должна установить экономически обоснованные тарифы для операторов ГРС, которые покроют убытки прошлых периодов и предоставят возможность погасить задолженность перед оператором ГТС, а также учесть цену газа для нужд ПТО, которая позволит операторам ГРС приобретать газ для собственных нужд прозрачно и на рыночных условиях.

Как сообщали Українськi Новини, РГК призывала НКРЭКУ доработать действующую методику расчета тарифа на распределение газа.

Ранее представители газораспределительных сетей требовали пересмотреть тариф на распределение природного газа.