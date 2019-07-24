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24 июля 2019, среда, 15:12 193
Экономика 2019-07-24T15:12:15+03:00
Українські Новини
Ассоциация газового рынка призывает НКРЭКУ установить экономически обоснованные тарифы для операторов газового

Ассоциация газового рынка призывает НКРЭКУ установить экономически обоснованные тарифы для операторов газового рынка

Ассоциация газового рынка призывает Национальную комиссию госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установить экономически обоснованные тарифы для всех операторов газового рынка.

Об этом говорится в заявлении ассоциации, передают Українськi Новини.

"Ассоциация газового рынка разделяет обеспокоенность Европейской Федерации Энерготрейдеров (EFET) и призывает НКРЭКУ обеспечить финансовую стабилизацию ситуации в газотранспортном секторе экономики Украины. В публичном пространстве было обнародовано письмо EFET, адресованное украинской власти, в котором EFET призывает безотлагательно обеспечить финансовую стабилизацию ситуации в газотранспортном секторе экономики Украины. В частности, создать возможность для своевременных и полных взаиморасчетов операторов ГТС и ГРС с другими участниками рынка", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что деятельность газотранспортных компаний регулируется НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы, они должны быть экономически обоснованными и обеспечивать операторам ГРС и ГТС возмещение их обоснованных затрат.

"Однако НКРЭКУ уклоняется от выполнения своих прямых обязанностей. Именно такая бездеятельность регулятора создала беспрецедентный в истории отрасли кризис и сформировала цепочку многомиллиардных долгов. Так, в тарифах операторов ГРС цена природного газа для нужд ВТВ зафиксирована на уровне, вдвое ниже рыночных. В тарифах оператора ГТС заложена цена на закупку технологического газа, которая в 1,5 раза ниже рыночной. Из-за таких диспропорций регулирования операторы ГТС и ГРС несут миллиардные убытки и не в состоянии рассчитываться вовремя с поставщиками газа, о чем говорится в указанном письме EFET", - отмечается в заявлении.

При этом НКРЭКУ, согласно заявлению, безотлагательно должна установить экономически обоснованные тарифы для операторов ГРС, которые покроют убытки прошлых периодов и предоставят возможность погасить задолженность перед оператором ГТС, а также учесть цену газа для нужд ПТО, которая позволит операторам ГРС приобретать газ для собственных нужд прозрачно и на рыночных условиях.

Как сообщали Українськi Новини, РГК призывала НКРЭКУ доработать действующую методику расчета тарифа на распределение газа.

Ранее представители газораспределительных сетей требовали пересмотреть тариф на распределение природного газа.

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