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24 липня 2019, середа, 12:01 14
Вибори 2019-07-24T13:15:02+03:00
Українські Новини
Директор "Лк-Агро" з великим відривом переміг кандидат від ОПЗЖ в Херсонській області

Директор "Лк-Агро" з великим відривом переміг кандидат від ОПЗЖ в Херсонській області

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", директор підприємства "Лк-Агро" Олексій Ковальов виграв вибори в Раду депутата Ради Федора Негоя (фракція "Блок Петра Порошенко") в одномандатному виборчому окрузі №186 в Голій Пристані Херсонської області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Ковальов набрав 35,12% або 24 507 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

30-річний Ковальов народився і проживає в Голій Пристані Херсонської області, безпартійний.

Найближчий його суперник, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", фермер Сергій Рибалко набрав 18,19% або 12 693 голоси.

Третє місце посів самовисуванець, голова правління кінного клубу "Гран-Прі" Євген Рищук – він набрав 17,18% або 11 993 голосу.

Негой, який виграв вибори в Раду в 2014 році по цьому округу, в цей раз як самовисуванець посів 6 місце - він набрав 4,44 % або 3 103 голоси.

Всього в окрузі балотувалися 15 кандидатів у депутати Ради.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Гончаренко виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" в Одеській області.


Тим часом підприємець від "Слуги народу" виграв у депутата від БПП в Херсонській області.

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