Директор "Лк-Агро" з великим відривом переміг кандидат від ОПЗЖ в Херсонській області

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", директор підприємства "Лк-Агро" Олексій Ковальов виграв вибори в Раду депутата Ради Федора Негоя (фракція "Блок Петра Порошенко") в одномандатному виборчому окрузі №186 в Голій Пристані Херсонської області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Ковальов набрав 35,12% або 24 507 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\n30-річний Ковальов народився і проживає в Голій Пристані Херсонської області, безпартійний.\r\nНайближчий його суперник, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", фермер Сергій Рибалко набрав 18,19% або 12 693 голоси.\r\nТретє місце посів самовисуванець, голова правління кінного клубу "Гран-Прі" Євген Рищук – він набрав 17,18% або 11 993 голосу.\r\nНегой, який виграв вибори в Раду в 2014 році по цьому округу, в цей раз як самовисуванець посів 6 місце - він набрав 4,44 % або 3 103 голоси.\r\nВсього в окрузі балотувалися 15 кандидатів у депутати Ради.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутат Гончаренко виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" в Одеській області. Тим часом підприємець від "Слуги народу" виграв у депутата від БПП в Херсонській області.