Директор охранной фирмы Галушко от "Слуги народа" прошел в Раду по 97 округу Киевской области

Выдвиженец партии "Слуга Народа" Николай Галушко выиграл выборы у депутата Рады Павла Ризаненко (БПП) в одномандатном избирательном округе №97 в Киевской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Галушко набрал 38,05%, или 24 715 голосов избирателей по результатам подсчета 82,22% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший соперник, кандидат от "Европейской Солидарности" нотариус Олег Иваненко набрал 15,33% или 9 959 голосов.

Третье место занял Ризаненко (выдвигался от партии "Голос") - он набрал 10,31% или 6 699 голосов.

39-летний Галушко родился в Челябинской области России, директор охранной фирмы ПП "Галид".

Округ №97 охватывает Бровары, Березань, Барышевский и часть Броварского района Киевской области.

Как сообщали Українськi Новини, предприниматель от "Слуги народа" в 3,5 раза обошел кандидата от "Батькивщины" в 158 округе.

А директор КП "Муниципальная стража" Березин победил с большим отрывом в 151 округе Полтавской области.