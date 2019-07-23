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23 липня 2019, вівторок, 21:08 17
Вибори 2019-07-23T21:30:01+03:00
Українські Новини
Бізнесмен Бунін від "Слуги народу" виграв вибори в депутата Ради Міщенка в 98 окрузі Київської області

Бізнесмен Бунін від "Слуги народу" виграв вибори в депутата Ради Міщенка в 98 окрузі Київської області

Сергій Бунін. Фото: Сергій Бунін/Facebook
Сергій Бунін. Фото: Сергій Бунін/Facebook

Висуванець партії "Слуга народу" Сергій Бунін виграв вибори в депутати Ради Валерія Міщенка в одномандатному виборчому окрузі №98 у Київській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Бунін набрав 42,26%, або 34 357 голосів виборців за результатами підрахунку 97,31% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий суперник, Міщенко, який висувався як самовисуванець і в 2014 році був обраний по даному округу, набрав 21,29% або 17 315 голосів.

Третє місце зайняв підприємець від "Аграрної партії" Валерій Мартишко - він набрав 8,26% або 6 721 голос.

Четверте місце зайняв секретар Бориспільської міськради, кандидат від "Батьківщини" Ярослав Годунок, котрого Президент Володимир Зеленський незадовго до виборів зі скандалом вигнав з наради в Борисполі, набравши 4,89% голосів.

47-річний Бунін народився в Борисполі, директор ТОВ "Грант", колишній депутат Київської облради від партії "Самопоміч".

Округ №98 охоплює Бориспіль, а також Бориспільський, Згурівський, Переяслав-Хмельницький, Яготинський та частина Броварського району Київської області.

Як повідомляли Українські Новини, директор охоронної фірми Галушко від "Слуги народу" пройшов у Раду по 97 округу Київської області.

Також нотаріус Фріс від "Слуги народу" виграв вибори у кандидата від партії "Батьківщина" у 84 окрузі.

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