Директор онкоцентру від "Слуги народу" виграв вибори в 209 окрузі Чернігівської області

Директор комунального неприбуткового підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Валерій Зуб, висунутий партією "Слуга народу", виграв у самовисуванця, депутата Верховної Ради Олександра Кодоли ("Народний фронт") вибори в окрузі №209 у Чернігівській області (Ніжин).\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nВін набрав 30,11%, або 20 489 голосів виборців за результатами підрахунку 98,21% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, Кодола, набрав 26,33%, або 17 916 голосів.\r\nТретє місце зайняв кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Анатолій Гунько - він набрав 24,71%, або 16 816 голосів.\r\nЗуб народився у Варві Чернігівської області, а проживає в Чернігові, безпартійний.\r\nВін доцент, член Європейської та Міжнародної асоціації гінекологічних онкологів, заслужений лікар України.\r\nБув депутатом Чернігівської міської ради та Чернігівської обласної ради.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Дубинський від "Слуги народу" виграв вибори в депутата від БПП Кононенко в Київській області.Також проректор Харківського університету внутрішніх справ від "Слуги народу" переміг на виборах у 173 окрузі Харкова.