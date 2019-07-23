Директор онкоцентру від "Слуги народу" виграв вибори в 209 окрузі Чернігівської області

Директор комунального неприбуткового підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Валерій Зуб, висунутий партією "Слуга народу", виграв у самовисуванця, депутата Верховної Ради Олександра Кодоли ("Народний фронт") вибори в окрузі №209 у Чернігівській області (Ніжин).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Він набрав 30,11%, або 20 489 голосів виборців за результатами підрахунку 98,21% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, Кодола, набрав 26,33%, або 17 916 голосів.

Третє місце зайняв кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Анатолій Гунько - він набрав 24,71%, або 16 816 голосів.

Зуб народився у Варві Чернігівської області, а проживає в Чернігові, безпартійний.

Він доцент, член Європейської та Міжнародної асоціації гінекологічних онкологів, заслужений лікар України.

Був депутатом Чернігівської міської ради та Чернігівської обласної ради.

Як повідомляли Українські Новини, Дубинський від "Слуги народу" виграв вибори в депутата від БПП Кононенко в Київській області.

Також проректор Харківського університету внутрішніх справ від "Слуги народу" переміг на виборах у 173 окрузі Харкова.