підписатися на розсилку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 липня 2019, вівторок, 17:48 6
Вибори 2019-07-23T17:48:01+03:00
Українські Новини
Директор онкоцентру від "Слуги народу" виграв вибори в 209 окрузі Чернігівської області

Директор онкоцентру від "Слуги народу" виграв вибори в 209 окрузі Чернігівської області

Директор комунального неприбуткового підприємства "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Валерій Зуб, висунутий партією "Слуга народу", виграв у самовисуванця, депутата Верховної Ради Олександра Кодоли ("Народний фронт") вибори в окрузі №209 у Чернігівській області (Ніжин).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Він набрав 30,11%, або 20 489 голосів виборців за результатами підрахунку 98,21% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, Кодола, набрав 26,33%, або 17 916 голосів.

Третє місце зайняв кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Анатолій Гунько - він набрав 24,71%, або 16 816 голосів.

Зуб народився у Варві Чернігівської області, а проживає в Чернігові, безпартійний.

Він доцент, член Європейської та Міжнародної асоціації гінекологічних онкологів, заслужений лікар України.

Був депутатом Чернігівської міської ради та Чернігівської обласної ради.

Як повідомляли Українські Новини, Дубинський від "Слуги народу" виграв вибори в депутата від БПП Кононенко в Київській області.

Також проректор Харківського університету внутрішніх справ від "Слуги народу" переміг на виборах у 173 окрузі Харкова.

Більше новин про: Парламентські вибори Партія "Слуга народу" Позачергові вибори Ради мажоритарники Валерій Зуб

Архів
Новини
Професорка київського ВНЗ пройшла до Ради від "Слуги народу" за округом 216 17:50
Засновниця "Агентства відновлення і розвитку Донбасу" виграла вибори в 223 окрузі 17:48
Директор онкоцентру від "Слуги народу" виграв вибори в 209 окрузі Чернігівської області 17:48
У 27 окрузі Дніпропетровської області переміг підприємець від "Слуги народу" Медяник 17:40
Верховний суд Росії залишив чинним вирок Грибу 17:29
більше новин
ЦВК опрацювала 95,48% бюлетенів: відсоток платформи Бойка зростає, а "Євросолідарності" - падає 14:20 Оновлюється
Затримання підозрілих осіб в Київській області.
Автобуси з підозрілими особами біля Києва затримала поліція 00:16
У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі 14:35
Луценко втік від доповіді Зеленському у справі Шеремета у відпустку 17:22
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
більше новин
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53
"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області 11:57
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора 15:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok