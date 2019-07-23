С августа газ для украинцев подешевеет

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизит цену на природный газ для населения на 5,5% до 4 640 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на август, после того, как снизила цены на газ для промпотребителей на 7,5%.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета Министров, передают Українські Новини.

"Конечная цена газа для населения в августе снизится минимум на 5,5%, по сравнению с июльской ценой, и составит не более 4 640 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки)", - говорится в нем.

Также отмечается, что за 3 месяца цена на газ для населения снизилась с 5 803 гривен/тыс. куб. м до 4 640 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз Украины" снизил цену на природный газ на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 11,7%, или на 648 гривен, до 4 905,67 гривны/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) на июль.

В июне Кабинет Министров изменил методику формирования цен на газ для населения.

Кабмин установил, что цена газа в рамках спецобязательств по поставке газа населению и предприятиям ТКЭ (ПСО) приравнивается к минимальному значению из четырех (без НДС): средней цены стоимости импортного газа, которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, по результатам месяца, который предшествует месяцу продажи/поставки, которая публикуется Минэкономики; средневзвешенной цене месячного ресурса газа для месяца продажи/поставки по результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого месяца, а также к средней арифметической цене продажи/поставки газа "Нефтегазом" для промпотребителей при условии предоплаты к периоду поставки газа, которая действовала в месяце, предшествующего месяцу продажи/поставки и к цене по ранее утвержденной формуле постановлением правительства от 19 октября 2018 года №867.