З серпня газ для українців подешевшає

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизить ціну на природний газ для населення на 5,5% до 4 640 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на серпень, після того, як знизила ціни на газ для промспоживачів на 7,5%.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Кінцева ціна газу для населення в серпні знизиться мінімум на 5,5%, порівняно з липневої ціною, і складатиме не більше 4 640 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування)", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що за 3 місяці ціна на газ для населення знизилася з 5 803 гривень/тис. куб. м до 4 640 гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз України" знизив ціну на природний газ на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСЗ) на 11,7%, або на 648 гривень, до 4 905,67 гривні/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на липень.

У червні Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення.

Кабмін встановив, що ціна газу в рамках спецзобов'язань з постачання газу населенню і підприємствам ТКЕ (ПСЗ) прирівнюється до мінімального значення з чотирьох (без ПДВ): середньої ціни вартості імпортного газу, яка склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України, за результатами місяця, який передує місяцю продажу/поставки, яка публікується Мінекономіки; середньозваженою ціною місячного ресурсу газу для місяці продажу/поставки за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі до початку цього місяця, а також до середньої арифметичної ціною продажу/поставки газу "Нафтогазом" для промспоживачів за умови передоплати до періоду поставки газу, яка діяла в місяці, що передує місяцю продажу/постачання і ціною за раніше затвердженою формулою постановою уряду від 19 жовтня 2018 року №867.