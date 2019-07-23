Глава Одесского облсовета Урбанский выиграл выборы Рады в округе 143 в Измаиле

Кандидат в депутаты Верховной Рады, председатель Одесского облсовета, самовыдвиженец Анатолий Урбанский выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №143 (Измаил) в Одесской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Урбанский набрал 56,95%, или 33 048 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, Виктор Куртев (партия "Слуга Народа") набрал 28,27% или 16 404 голоса.\r\nТретье место заняла Алла Стоянова (партия "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), набрав 6,56% или 3 811 голосов.\r\nУрбанский родился 21 июня 1975 в Одессе, занимает должность председателя Одесского облсовета, проживает в Одессе.\r\nВсего по округу №143 баллотировалось 6 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Депутат Рады от БПП Давиденко выиграл выборы в 208-м округе у кандидата "Слуги народа".\r\nРектор университета от "Слуги народа" выиграла выборы у кандидата от "Голоса" в Черкассах.