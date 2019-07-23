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23 июля 2019, вторник, 13:36 14
Выборы 2019-07-23T13:50:36+03:00
Українські Новини
Глава Одесского облсовета Урбанский выиграл выборы Рады в округе 143 в Измаиле

Глава Одесского облсовета Урбанский выиграл выборы Рады в округе 143 в Измаиле

Кандидат в депутаты Верховной Рады, председатель Одесского облсовета, самовыдвиженец Анатолий Урбанский выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №143 (Измаил) в Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Урбанский набрал 56,95%, или 33 048 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, Виктор Куртев (партия "Слуга Народа") набрал 28,27% или 16 404 голоса.

Третье место заняла Алла Стоянова (партия "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), набрав 6,56% или 3 811 голосов.

Урбанский родился 21 июня 1975 в Одессе, занимает должность председателя Одесского облсовета, проживает в Одессе.

Всего по округу №143 баллотировалось 6 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, Депутат Рады от БПП Давиденко выиграл выборы в 208-м округе у кандидата "Слуги народа".

Ректор университета от "Слуги народа" выиграла выборы у кандидата от "Голоса" в Черкассах.

Больше новостей о: Парламентские выборы Анатолий Урбанский Партия "Слуга народа" Виктор Куртев

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