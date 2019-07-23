У вівторок рубль "завмер" у київських обмінниках

У вівторок, 23 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 22 липня, знизився на 1 копійку і становив 3,67 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу не змінився і становив 4,23 гривень за 10 рублів.

Курс рубля на 23 липня в київських обмінниках:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,5712 25,9396 28,5816 29,1302 3,67 4,19 Максимальний 25,7300 26,8000 28,8300 29,5000 4,03 5,00 Мінімальний 25,2000 25,7700 28,0000 28,9000 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, долар і євро продовжують падати в ціні другий день поспіль.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 липня, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH/USD.