У вівторок рубль "завмер" у київських обмінниках

У вівторок, 23 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 22 липня, знизився на 1 копійку і становив 3,67 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу не змінився і становив 4,23 гривень за 10 рублів.\r\nКурс рубля на 23 липня в київських обмінниках:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,5712\r\n25,9396\r\n28,5816\r\n29,1302\r\n3,67\r\n4,19\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,7300\r\n26,8000\r\n28,8300\r\n29,5000\r\n4,03\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,2000\r\n25,7700\r\n28,0000\r\n28,9000\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долар і євро продовжують падати в ціні другий день поспіль.\r\nТим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 липня, на 17,22 коп. до 25,6431 UAH\/USD.