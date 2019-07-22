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22 июля 2019, понедельник, 19:25 126
Выборы 2019-07-22T19:32:15+03:00
Українські Новини
Директор строительной компании от "Слуги народа" в два раза обогнал кандидата от БПП в 91-м округе

Директор строительной компании от "Слуги народа" в два раза обогнал кандидата от БПП в 91-м округе

Выдвиженец партии "Слуга Народа" Олег Дунда выиграл у депутата Верховной Рады Руслана Сольвара (БПП) по одномандатному округу №91 (Фастовский и Макаровский районы Киевской области).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Дунда набрал 34,8%, или 18 146 голосов избирателей по результатам подсчета 81,53% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, Сольвар депутат Рады с 2012 года (УДАР, а затем БПП) набрал 16,45% или 8 580 голосов.

Третье место занял выдвиженец "Батьківщини", зам директора агрохозяйства "Симеренковское" Виктор Бойко - он набрал 11,77% или 6 139 голосов.

39-летний Дунда родился в Днепропетровске, директор ООО "А.В.С." (Киев), которая занимается операциями с недвижимостью и строительством.

Ранее он был директором и основателем ряда строительных компаний в Днепропетровской области.

Как сообщали Українські Новини, блогер Бужанский от "Слуги народа" набрал почти 30%, победив кандидата от БПП в 25-м округе.

Тем временем ЦИК посчитал 76,34% бюллетеней: у "Слуги народа" и "Батьківщини" процент голосов растет, а у "Голоса" немного упал.

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