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22 июля 2019, понедельник, 16:30 42
Выборы 2019-07-22T16:33:26+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" собирается обжаловать результаты выборов Рады на 10 округах

"Слуга народа" собирается обжаловать результаты выборов Рады на 10 округах

Партия "Слуга народа" намерена обжаловать результаты внеочередных выборов Верховной Рады на 10 округах.

Об этом на брифинге сообщил председатель штаба партии Александр Корниенко, передают Українські новини.

"Подкупы были более чем на 30 округах зафиксированы, но повлиять на результат они могут в 10 округах, поэтому на этих округах сейчас материал для обращений в окружную комиссию, и потом в судебное рассмотрение, и потом обращение в Центральную избирательную комиссию с жалобами о признании результатов на отдельных участках или непризнание результатов вообще по округу", - сказал он.

Среди проблемных округов Корниенко указал №78 в Запорожской области, где зафиксирован подкуп и другие нарушения, в результате чего более 3 тыс. бюллетеней признали недействительными.

Также политик назвал участки №64 в Житомирской области, №146 в Полтавской области, №137 в Одесской области, №68-69 в Закарпатской области (массовый подкуп и другие нарушения), №119 во Львовской области (подозревается подкуп членов 17 избирательных участков), №15 в Винницкой области.

Председатель штаба заявил, что зафиксировано 416 нарушений.

Кандидаты от "Слуги народа", по предварительным результатам, лидируют во всех округах Киева, а также подавляющем большинстве округов Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областей.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

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