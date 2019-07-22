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22 июля 2019, понедельник, 16:15 467
Выборы 2019-07-22T16:15:14+03:00
Українські Новини
Заремский от "Слуги народа" с двойным отрывом победил кандидата от БПП в округе №202

Заремский от "Слуги народа" с двойным отрывом победил кандидата от БПП в округе №202

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", сотрудник управления гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации, общественный деятель Максим Заремский выиграл выборы в парламент в одномандатном избирательном округе №202 (Сторожинец) в Черновицкой области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Заремский набрал 36,72% или 25 806 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец, депутат Рады от фракции партии "Блок Петра Порошенко" Иван Рыбак набрал 16,83% или 11 826 голосов.

Рыбак выиграл выборы Рады по этому округу в 2014 году.

Третье место занял выдвиженец от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Андрей Маковей – он набрал 12,49% или 8 781 голос.

27-летний Заремский родился в Могилеве (Беларусь), начальник отдела планирования, оперативного дежурства, связи и оповещения управления гражданской защиты населения Черновицкой обладминистрации, беспартийный, проживает в селе Реваковцы Черновицкой области.

Как сообщали Українські Новини, в заграничном округе победила "Евросолидарность" по подсчету 100% протоколов.

Также депутат Рады Иванчук, против которого открыло дело НАБУ, выиграл выборы в округе №88.

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