Заремский от "Слуги народа" с двойным отрывом победил кандидата от БПП в округе №202

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", сотрудник управления гражданской защиты населения Черновицкой областной государственной администрации, общественный деятель Максим Заремский выиграл выборы в парламент в одномандатном избирательном округе №202 (Сторожинец) в Черновицкой области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Заремский набрал 36,72% или 25 806 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, самовыдвиженец, депутат Рады от фракции партии "Блок Петра Порошенко" Иван Рыбак набрал 16,83% или 11 826 голосов.\r\nРыбак выиграл выборы Рады по этому округу в 2014 году.\r\nТретье место занял выдвиженец от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Андрей Маковей – он набрал 12,49% или 8 781 голос.\r\n27-летний Заремский родился в Могилеве (Беларусь), начальник отдела планирования, оперативного дежурства, связи и оповещения управления гражданской защиты населения Черновицкой обладминистрации, беспартийный, проживает в селе Реваковцы Черновицкой области.\r\nКак сообщали Українські Новини, в заграничном округе победила "Евросолидарность" по подсчету 100% протоколов.\r\nТакже депутат Рады Иванчук, против которого открыло дело НАБУ, выиграл выборы в округе №88.