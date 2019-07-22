Заремський від "Слуги народу" з подвійним відривом переміг кандидата від БПП в окрузі №202

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", співробітник управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації, громадський діяч Максим Заремський виграв вибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №202 (Сторожинець) в Чернівецькій області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Заремський набрав 36,72% або 25 806 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець, депутат Ради від фракції партії "Блок Петра Порошенка" Іван Рибак набрав 16,83% або 11 826 голосів.

Рибак виграв вибори Ради по цьому округу в 2014 році.

Третє місце посів висуванець від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Андрій Маковій – він набрав 12,49% або 8 781 голос.

27-річний Заремський народився в Могильові (Білорусь), начальник відділу планування, оперативного чергування, зв'язку та оповіщення управління цивільного захисту населення Чернівецької обладміністрації, безпартійний, проживає в селі Реваковці Чернівецької області.

Як повідомляли Українські Новини, в закордонному окрузі перемогла "Євросолідарність" за підрахунком 100% протоколів.

Також депутат Ради Іванчук, проти якого відкрило справу НАБУ, виграв вибори в окрузі №88.