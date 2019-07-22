Кивалов проигрывает выборы в Раду по 135-му округу по подсчету 57,57% протоколов

Президент Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов проигрывает выборы в Раду по 135-му округу в Одесской области, где он баллотировался как самовыдвиженец.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, 135 округе выигрывает кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" Алексей Леонов, который набрал 40,41% или 13 117 голосов избирателей по результатам подсчета 57,57% электронных протоколов участковых комиссий.

Сергей Кивалов занимает второе место с результатом 31,84% или 10 333 голосов.

На третьем месте самовыдвиженец Леонов Евгений, который набирает 5,42% или 1 759 голосов.

Как сообщали Українські Новини, на выборах Верховной Рады, явка на которые составила менее 50%, 42,49% (3,5 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 12,98% (1 млн) - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,56% (709 тыс.) - "Европейскую солидарность", 8,01% (663 тыс.) - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,34% (525 тыс.) - за "Голос согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 60,02% протоколов (8,3 млн голосов).