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22 июля 2019, понедельник, 12:41 1871
Выборы 2019-07-22T13:15:18+03:00
Українські Новини
Владимир Литвин проигрывает на выборах 26-летнему Костюку от "Слуги народа"

Владимир Литвин проигрывает на выборах 26-летнему Костюку от "Слуги народа"

Экс-спикер Верховной Рады и кандидат на пост президента Украины 2010 года Владимир Литвин проигрывает в округе №65 Житомирской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 32,37% бюллетеней, опытного политика-самовыдвиженца опережает молодой кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Костюк. 26-летний Костюк набирает 32,39% голосов (5 645 избирателей). За Литвина проголосовали 29,72% избирателей (5 181 человек).

Как сообщали Українськi Новини, 42,45% (3 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 12,89% (920 тыс.) - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,63% (615 тыс.) - "Европейскую солидарность", 8,02% (573 тыс.) - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,38% (455 тыс.) - за "Голос" на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 52,73% протоколов.

Вчера, 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду

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