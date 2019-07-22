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22 липня 2019, понеділок, 12:34 20
Вибори 2019-07-22T12:48:40+03:00
Українські Новини
Позачергові місцеві вибори є юридично необґрунтованими, - "Опора"

Позачергові місцеві вибори є юридично необґрунтованими, - "Опора"

Громадянська мережа "Опора" вважає юридично необґрунтованими можливі дострокові місцеві вибори.

Про це на прес-конференції заявила голова правління "Опори" Ольга Айвазовська, повідомляють Українські Новини.

"Заяви, які стосуються ймовірного проведення позачергових місцевих виборів, для нас станом на зараз є юридично необґрунтованими", - сказала вона.

Айвазовська сподівається, що "країна виборів Україна зробить паузу".

Як повідомляли Українські Новини, представник Президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Офісі президента розглядається можливість проведення дострокових виборів в органи місцевого самоврядування.

Тим часом, ЦВК порахувала 52,7% голосів: "Слуга народу" впевнено лідирує.

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