Пашинський програв вибори мажоритарнику від "Слуги народу"

Голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини. Розповів про свій програш на окрузі.

"Підійшла до кінця виборча кампанія. Комусь може подобатися результати, комусь ні, але демократія і вільний вибір - це те, за що я все життя боровся", - написав заступник голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді, голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Він подякував земляків, які віддали за нього голоси і побажав всім процвітання і добробуту.

За підрахунком Центральною виборчою комісією 61% електронних протоколів на одномандатному виборчому окрузі №64 (Житомирська область), Пашинський (18%) програє кандидату від "Слуги народу" В'ячеславу Сігачеву (29%) і депутату від "Блоку Петра Порошенко", самовисуванцю Володимиру Арешонкову (27%).

Як повідомляли Українські Новини, 42,45% (3 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 12,89% (920 тис.) - "Опозиційну платформу - За життя", 8,63% (615 тис.) - "Європейську солідарність", 8,02% (573 тис.) - "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 6,38% (455 тис.) - за "Голос" на позачергових виборах депутатів Верховної Ради згідно з переданими Центральної виборчої комісії електронною системою попередніми даними про зміст 52,73% протоколів.

Вчора, 21 липня відбулися позачергові вибори у Верховну Раду.