Украинский траулер загорелся у берегов Мавритании

Украинский океанский траулер "Иван Голубец" (зафрахтован латвийским бизнесменом украинского происхождения, ходит под флагом Грузии) продолжает гореть у берегов Мавритании.

Об этом "Думской" сообщили члены экипажа судна, на борту которого в момент возгорания находилось 90 человек — граждане Украины и России.

Пожар начался вчера в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер "Марша Крылов".

Погиб один моторист, есть пострадавшие.

"Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда было решено организовать спасательную операцию силу других траулеров, ведущих промысел в этом районе, — говорит очевидец происшествия. — Судно "Капитан Сухондяевский" сумело завести швартовый конец и взять "Голубец" на буксир, однако в процессе буксировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку. Судно выгорело практически полностью и продолжает гореть. Восстановлению оно, скорее всего, не подлежит. На нем находится дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции. Владелец (или фрахтователь? Юридический статус судна не очень понятен, — Ред.) заявил, что все убытки будут покрыты за счет экипажа".

Траулер "Иван Голубец". Фото: Думская

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