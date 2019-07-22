подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
22 июля 2019, понедельник, 08:32 355
Происшествия 2019-07-22T08:45:53+03:00
Українські Новини
Украинский траулер загорелся у берегов Мавритании

Украинский траулер загорелся у берегов Мавритании

Траулер
Траулер "Иван Голубец". Фото: Думская

Украинский океанский траулер "Иван Голубец" (зафрахтован латвийским бизнесменом украинского происхождения, ходит под флагом Грузии) продолжает гореть у берегов Мавритании.

Об этом "Думской" сообщили члены экипажа судна, на борту которого в момент возгорания находилось 90 человек — граждане Украины и России.

Пожар начался вчера в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер "Марша Крылов".

Погиб один моторист, есть пострадавшие.

"Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда было решено организовать спасательную операцию силу других траулеров, ведущих промысел в этом районе, — говорит очевидец происшествия. — Судно "Капитан Сухондяевский" сумело завести швартовый конец и взять "Голубец" на буксир, однако в процессе буксировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку. Судно выгорело практически полностью и продолжает гореть. Восстановлению оно, скорее всего, не подлежит. На нем находится дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции. Владелец (или фрахтователь? Юридический статус судна не очень понятен, — Ред.) заявил, что все убытки будут покрыты за счет экипажа".

Траулер Траулер "Иван Голубец". Фото: Думская

Как сообщали Українськi Новини, на "Кузнице на Рыбальском" в Киеве загорелся корабль.

Позже пожарные потушили загоревшийся корабль на "Кузнице на Рыбальском".

 

 

Больше новостей о: Пожар Мавритания Траулер Пожар на корабле

Архив
Новости
Первый замминистра юстиции Сукманова отказалась аннулировать действия "черного" регистратора, - адвокат Ковальская 09:36
В Донецкой области сообщили о минировании избирательной комиссии 09:07
В Африке при голосовании на выборах в Парламент Украины мнения избирателей разделились 08:59 Документ
ЦИК посчитал 41,7% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции 08:58 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Жидков из "Квартала 95" выступил против курса Украины в ЕС и НАТО, закрепленного в Конституции 18:04
Дождь. Погода. Фото: reading
С понедельника атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик дала прогноз 06:00 Карта
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Зеленский поручил Луценко, Авакову, Князеву и Грицаку через 3 дня доложить о ходе расследования убийства Шеремета 11:31
Раскопки под Львовом. Фото: археолог Дмитрий Вертелецкий
Трипольскую амфору и орудия труда возрастом 5 тыс. лет нашли на горе под Львовом 20:10
На Дарницкой ТЭЦ в Киеве ночью случился пожар 08:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok