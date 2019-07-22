В день выборов боевики на Донбассе 2 военных погибли, 2 ранены

Боевики 1 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 21 июля, 2 военнослужащих погибли и 2 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"21 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции сил ООС были обстреляны возле населенного пункта Хутор Вольный из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, 2 военнослужащих погибли и 2 получили ранения.

По данным разведки 21 июля один боевик погиб и 2 ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, по информации ОБСЕ, 3 гражданских погибли и еще 13 ранены на Донбассе за две недели.

Тем временем эксперты НАТО приехали в зону ООС