В день выборов боевики на Донбассе 2 военных погибли, 2 ранены

Боевики 1 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 21 июля, 2 военнослужащих погибли и 2 получили ранения.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"21 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в нем.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции сил ООС были обстреляны возле населенного пункта Хутор Вольный из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.\r\nВ результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, 2 военнослужащих погибли и 2 получили ранения.\r\nПо данным разведки 21 июля один боевик погиб и 2 ранены.\r\nС начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.\r\nКак сообщали Українськi Новини, по информации ОБСЕ, 3 гражданских погибли и еще 13 ранены на Донбассе за две недели.\r\nТем временем эксперты НАТО приехали в зону ООС