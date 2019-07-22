подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.4
˟
22 июля 2019, понедельник, 08:01 309
Силовые структуры 2019-07-22T08:02:19+03:00
Українські Новини
В день выборов боевики на Донбассе 2 военных погибли, 2 ранены

В день выборов боевики на Донбассе 2 военных погибли, 2 ранены

Боевики 1 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 21 июля, 2 военнослужащих погибли и 2 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"21 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции сил ООС были обстреляны возле населенного пункта Хутор Вольный из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, 2 военнослужащих погибли и 2 получили ранения.

По данным разведки 21 июля один боевик погиб и 2 ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщали Українськi Новини, по информации ОБСЕ, 3 гражданских погибли и еще 13 ранены на Донбассе за две недели.

Тем временем эксперты НАТО приехали в зону ООС

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
Первый замминистра юстиции Сукманова отказалась аннулировать действия "черного" регистратора, - адвокат Ковальская 09:36
В Донецкой области сообщили о минировании избирательной комиссии 09:07
В Африке при голосовании на выборах в Парламент Украины мнения избирателей разделились 08:59 Документ
ЦИК посчитал 41,7% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции 08:58 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Жидков из "Квартала 95" выступил против курса Украины в ЕС и НАТО, закрепленного в Конституции 18:04
Дождь. Погода. Фото: reading
С понедельника атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик дала прогноз 06:00 Карта
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Коррупция в оборонке: НАБУ изъяло документы из "5 элемента" и "Богдан моторс" 14:28
Зеленский поручил Луценко, Авакову, Князеву и Грицаку через 3 дня доложить о ходе расследования убийства Шеремета 11:31
Раскопки под Львовом. Фото: археолог Дмитрий Вертелецкий
Трипольскую амфору и орудия труда возрастом 5 тыс. лет нашли на горе под Львовом 20:10
На Дарницкой ТЭЦ в Киеве ночью случился пожар 08:19
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok