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21 липня 2019, неділя, 21:30 23
Вибори 2019-07-21T23:15:01+03:00
Українські Новини
"Голос" не збирається формувати коаліцію в Раді з проросійськими силами

"Голос" не збирається формувати коаліцію в Раді з проросійськими силами

Святослав Вакарчук в штабі
Святослав Вакарчук в штабі "Голоси". Фото: facebook/annasteshenko

Політична партія "Голос" не має наміру формувати коаліцію у Верховній Раді з проросійськими силами.

Про це на брифінгу сказав заступник голови партії Ярослав Юрчишин, передають Українські Новини.

"Ми ніколи не підемо в коаліцію з проросійськими силами, які представляють не українські інтереси, а інтереси країни-окупанта, як би вони не називалися, за що чи за чиє життя вони б не виступали", - сказав він.

Юрчишин також зазначив, що для того, щоб старі політики могли увійти в коаліцію, вони мають оновитися не формально, "прикрившись кількома новими обличчями", а фактично, роблячи все, щоб в Україні були присутні європейські стандарти.

Заступник голови партії також підкреслив, що "Голос" готовий до коаліції з новими політсилами, якщо за ними не стоять олігархи і корумпований інтерес.

"Давайте подивимося, хто прийде. Наступним кроком стане реальне обговорення червоних ліній. В рамках цих червоних ліній ми будемо так чи інакше обговорювати пункти коаліційної угоди і тільки після цього можна говорити про об'єднання і створення уряду", - сказав лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук в ефірі телеканалу "1+1".

Як повідомляли Українські Новини, за даними "Національного exit-poll-2019", 43,9% виборців проголосували за "Слугу народу", 11,5% - за "Опозиційну платформу", 8,9% - за "Євросолідарність", 7,6% - за "Батьківщину", 6,3% - за "Голос" на виборах Ради.

Водночас Володимир Зеленський запропонував партії "Голос" формувати коаліцію зі "Слугою народу" в Раді.

"Європейська солідарність" також вважає "Голос" своїм головним партнером у Раді.

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