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21 июля 2019, воскресенье, 21:18 158
Кабмин 2019-07-21T21:20:30+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет объединить три министерства

Зеленский хочет объединить три министерства

Президент Владимир Зеленский за объединение Министерство молодежи и спорта, Министерство информационной политики и Министерство культуры.

Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, передают Українськi Новини.

"Я поддерживаю эту идею, идею объединения. Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас есть уже наши разработки и наше видение этого вопроса", - ответил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля Зеленский предложил партии "Голос" формировать коалицию с партией "Слуга народа" в Верховной Раде.

Партия "Слуга народа" намерена зарегистрировать в Верховной Раде новый законопроект об импичменте Президента.

По состоянию на 18:00 на выборах Верховной Рады 43,9% проголосовали за партию "Слуга народа", 11,5% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 7,6% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 8,9% - за "Европейскую солидарность", 6,3% - партию "Голос" по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019".

По экзит-поллу "1+1": 44,4% - за "Слугу народа", 12,5% - за платформу Бойко, 7,7% - за "Батьківщину", 8,5% - за "Евросолидарность", 6% - за "Голос". 

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