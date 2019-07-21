В Україні завершилося голосування на виборах Ради

У неділю, 21 липня, о 20:00 в Україні завершилося голосування на позачергових вибори депутатів Верховної Ради.

Воно проходило з 08:00, передають Українські Новини.

У разі наявності черг на дільницях станом на 20:00 всіх бажаючих проголосувати мали запустити в приміщення, після чого закрити дільницю.

При цьому за кордоном в залежності від часових поясів на низці дільниць голосування триває і завершиться о 06:00 22 липня (за київським часом) в Сан-Франциско (США).

Лише на виборах могли проголосувати близько 30 млн громадян в Україні на 300 тис. дільниць в 199 округах (крім окупованих територій Донбасу і анексованого Росією Криму) і ще близько 0,5 млн виборців за кордоном на 101 ділянці 72 іноземних державах (в Росії голосування не проводилося).

Остаточна явка виборців на виборах поки невідома, станом на 16:00 вона становила 36,57% (без обліку явки за кордоном).

Вибори організовані за змішаною паралельної пропорційно-мажоритарною системою.

Відповідно, виборці отримували по 2 бюлетені для голосування за партію в загальнодержавному окрузі та за кандидата в одномандатному.

В багатомандатному окрузі на виборах бере участь 22 партії, а в мажоритарних округах - більш ніж 3 тис. кандидатів, які балотуються як від політичних сил, так і в порядку самовисування.

За підсумками виборів 225 депутатів будуть обрані від партій, що подолали 5-відсотковий виборчий бар'єр, а 119 - в округах серед тих, хто отримав найбільше голосів виборців у кожному з них.

Результати виборів, як за списками партій, так і в округах, мають бути встановлені не пізніше як 5 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, на виборах Верховної Ради станом на 18:00 42,7% проголосувало за партію "Слуга народу", 12,9% - "Опозиційну платформу - За життя",8,8% - "Європейську солідарність", 8,5 % - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина", 6,5% - "Голос" Святослава Вакарчука за даними exit-poll, проведеного на замовлення телеканалу "112".

Явка на вибори менше ніж 37%: найактивніші виборці у Чернігівській, Полтавській і Хмельницькій областях.